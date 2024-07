Equipe de France : Deschamps doit tout plaquer, la folle annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à la FFF jusqu'au prochain Mondial en 2026, Didier Deschamps n'aurait pas l'intention de quitter son poste de sélectionneur, malgré la prestation sans saveur de son équipe durant cet Euro. Mais ancien coach de l'ASSE, Pascal Dupraz a conseillé au champion du monde 2018 de laisser sa place à Zinédine Zidane. Il dévoile pourquoi.

Philippe Diallo a mis fin au suspense quelques heures après l’élimination des Bleus face à l’Espagne. Le président de la FFF a confirmé qu’il continuerait avec Didier Deschamps jusqu’au prochain Mondial. Pascal Dupraz n’est pas loin de valider cette décision. Car selon lui, les joueurs de l’équipe de France en sont pour beaucoup dans la prestation sans saveur durant ce tournoi.

Dupraz critique les joueurs

« Comme beaucoup, j’aimerais voir Zinedine Zidane. Mais le sélectionneur qui obtient le plus de résultats au monde depuis 10 ans, c’est Didier Deschamps. Sous prétexte que la France ait mordu la poussière lors de l’Euro, on devrait le châtier ? Si Mbappé était en dessous de tout, plutôt préoccupé par les élections que par le championnat d’Europe, ce n’est pas sa faute. Si Giroud était en villégiature, ce n’est pas sa faute. Si Griezmann traînait son spleen, ce n’est pas sa faute. Ce n’est pas sa faute si Thuram n’est pas au niveau » a confié l’ancien coach de l’ASSE durant l’émission Les Grandes Gueules du Sport.

Le conseil improbable lâché à Deschamps

Malgré tout, Dupraz demande à Deschamps de quitter son poste. Il se justifie. « Didier Deschamps n’est pas mon ami, je le respecte pour sa carrière et ses idées. Si j’étais à sa place, même si Diallo me reconduit, je m’arrête. Je démissionne et je vais dans une autre sélection qui va m’accueillir les bras ouverts pour remporter des titres. Il serait érigé au nom des grands. Va-t’en Didier et va gagner des titres avec une autre sélection » a confié Dupraz au micro de RMC.