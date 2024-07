Griezmann - Deschamps : Clash dans le vestiaire, la vérité enfin dévoilée ?

Jean de Teyssière

Ce dimanche se jouera la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre. L’équipe de France aurait pu figurer sur cette affiche, mais les Bleus de Didier Deschamps ont été éliminés mardi par l’Espagne (1-2). La faute à de nombreux joueurs en méforme, comme Antoine Griezmann. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait sa mise sur le banc.

Entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann, le courant était très vite passé. Le sélectionneur des Bleus a lancé l'actuel vice-capitaine de l’équipe de France en 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil et depuis, un respect mutuel existait entre les deux hommes. Une relation qui s’est ternie durant l’Euro 2024.

Griezmann critique Deschamps

Après la demi-finale perdue par l’équipe de France face à l’Espagne (1-2), Antoine Griezmann s’était exprimé en zone mixte et avait clashé le coaching de Didier Deschamps à son égard : « J'ai très mal commencé le tournoi mais après, je me sentais mieux et j'ai été remplaçant... »

Griezmann n’avait pas «les cannes»

Mais le Journal du Dimanche révèle pourquoi Didier Deschamps s’est passé d’Antoine Griezmann, n’hésitant pas à le placer sur le banc, notamment face à l’Espagne. Une source du vestiaire dévoile que « si le sélectionneur a mis Antoine sur le banc deux fois alors qu’il ne l’avait jamais fait avant, ce n’est pas de gaîté de coeur. C’est parce qu’il n’avait pas les cannes. » Tout s’explique.