Coup dur pour Mbappé, le terrible aveu du clan Deschamps

Didier Deschamps n'a pu compter sur un Kylian Mbappé à 100% durant cet Euro. Et cela a porté préjudice à l'équipe de France, vaincue par l'Espagne en demi-finale (2-1). Selon l'entourage du sélectionneur, la blessure de l'international tricolore face à l'Autriche le 17 juin dernier a marqué un tournant dans cette compétition.

« T'es bon ou tu n'es pas bon. Je n’ai pas été bon et on rentre à la maison, c’est simple ». Kylian Mbappé n’a pas été tendre avec lui-même au moment de commenter son Euro. Durant cette compétition, la star des Bleus n’a inscrit qu’un but, c’était face à la Pologne en phase de groupes sur penalty.

Mbappé a vécu un Euro particulier

Mais si le nouveau joueur du Real Madrid n’a pas été à son aise en Allemagne, c’est aussi en raison de sa blessure au nez, survenue le 17 juin dernier face à l’Autriche (1-0). Tout au long de la compétition, excepté face à l’Espagne en demi-finale, Mbappé dû composer avec un masque de protection, qui a brouillé sa vision.

L'aveu du clan Deschamps

Selon l’entourage de Didier Deschamps, la blessure de Mbappé lors du premier match de l’équipe de France a été « le tournant de la compétition ». Force est de constater que la suite du parcours a été plus laborieuse.