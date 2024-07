Equipe de France : Griezmann a vécu un traumatisme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann a raté son Euro. Visage fermé, le joueur de l'Atlético s'est montré maladroit tout au long de la compétition et a même perdu sa place de titulaire. Selon le chroniqueur Florent Gautreau, la star de l'équipe de France, âgée de 33 ans, a mal vécu cette mise à l'écart.

Les leaders n’ont pas été au rendez-vous. Que ce soit Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, aucun cadre ne s’est montré à la hauteur de l’événement. Après l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (2-1), le joueur de l’Atlético avait fait son auto-critique.

« Je me sentais de mieux en mieux et j'ai fini sur le banc »

« J'ai mal commencé l'Euro, je me sentais de mieux en mieux et j'ai fini sur le banc. On reviendra. On a été très bon défensivement, mais on a raté pas mal d'occasions. Il y a beaucoup de choses à garder » a déclaré Griezmann après la défaite des Bleus mardi.

Griezmann vexé durant l'Euro ?

Justement, sa mise à l’écart, notamment lors de la demi-finale, l’aurait profondément atteint selon l’avis de Florent Gautreau. « Je pense qu’il a vécu un Euro traumatisant avec la gestion de Deschamps. Ça manque d’un leader, et je pense que Mbappé n’est pas un bon capitaine » a confié le chroniqueur lors de l’After Foot.