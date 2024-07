Mbappé : Deschamps a fait une erreur avec Griezmann ?

Jean de Teyssière

C’est un Euro 2024 sans saveur que les Bleus ont quitté mardi dernier. Face à l’Espagne, l’équipe de France a été éliminée en demi-finale (1-2) face à plus forts qu’eux. Le jeu proposé par la France n’aura convaincu personne et pour la première fois depuis 14 ans, la question d’un groupe encore à l’écoute de Didier Deschamps se pose. Notamment sa gestion avec Antoine Griezmann vis-à-vis de Mbappé.

Un jeu loin d’être flamboyant, quatre buts marqués en six matchs, dont deux buts contre son camp et un penalty… L’Euro 2024 de l’équipe de France, malgré l’arrivée jusqu’en demi-finale, est loin d’être réussi. La gestion de Didier Deschamps de deux hommes forts peut en être la raison.

Deschamps - Équipe de France : Gros malaise dans le vestiaire ? https://t.co/msorTdLQ8Y pic.twitter.com/zEIM9hMxtT — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Griezmann vice-capitaine, erreur de Deschamps ?

Le début de la crise entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps prend sûrement ses racines en mars 2023, quelques mois après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue aux tirs au but par les Bleus. Hugo Lloris a pris sa retraite et il faut donc nommer un nouveau capitaine. Le choix se porte entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. La relation privilégiée entre Deschamps et le numéro 7 de l’Atlético de Madrid ne laisse que peu de place au doute dans l’esprit de Griezmann mais c’est finalement à Kylian Mbappé que Deschamps décide de confier le brassard de capitaine. Griezmann a fait bonne figure depuis, mais la déception est bien présente.

Griezmann critique les choix de Deschamps

Auparavant, Antoine Griezmann apparaissait comme un rempart contre les critiques envers Didier Deschamps. Le champion du monde 2018 a vécu un Euro 2024 très compliqué, sans réussir à avoir l’influence qu’il avait lors des précédentes compétitions. Mais est-ce la faute de Didier Deschamps ? En zone mixte après l’élimination face à l’Espagne, Antoine Griezmann glissait une petite phrase étonnante : « J'ai très mal commencé le tournoi mais après, je me sentais mieux et j'ai été remplaçant. Voilà… » Le divorce semble être consommé avec le sélectionneur des Bleus.