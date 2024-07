Zidane - Equipe de France : Le clan Deschamps lâche une réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro, les critiques se font de plus en plus nombreuses sur le style de jeu déployé par cette équipe. Certains réclament du changement à la tête de ce groupe et le départ de Didier Deschamps. Alors le nom de Zinédine Zidane ne cesse d'être évoqué, l'entourage du sélectionneur a lâché un message clair.

La compétition de trop pour Didier Deschamps ? Certes, l’équipe de France a atteint les demi-finales de l’Euro, mais l’image montrée par les Bleus a laissé les supporters dubitatifs. Peu convaincant sur le plan offensif, le groupe tricolore a été éliminé par l’Espagne. Rien d’offensant pour Deschamps. Mais présent à la tête de cette équipe depuis 2012, le sélectionneur est loin de faire l’unanimité. Respectueusement, certains observateurs lui demandent de laisser la place à un nouveau technicien, qui pourrait être Zinédine Zidane.

Diallo a renouvelé sa confiance

Président de la FFF, Philippe Diallo a fait connaître ses intentions dans ce dossier. « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction » a confié le dirigeant.

« Il place l’équipe de France au-dessus de tout »

Et à ceux qui évoquent un cycle beaucoup trop long, l’entourage de Deschamps a la réponse. « L’équipe de France ne lui appartient pas, il en est bien conscient, mais il la place au-dessus de tout » a déclaré un proche du sélectionneur dans les colonnes du JDD. Rentré sur la Côte d’Azur, le technicien ne prête que très peu d’attention aux critiques. Selon un proche, elles le pousseraient « au minimum à réfléchir », mais pas à claquer la porte.