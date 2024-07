Euro 2024 : Deschamps a plombé un crack du PSG ?

Jean de Teyssière

Le 16 mai 2024, Didier Deschamps communique sa liste de 25 joueurs, appelés pour disputer l’Euro 2024. Parmi les milieux de terrains figure le jeune Warren Zaïre-Emery, qui a connu une progression exponentielle avec le PSG et les Bleus. Le 9 juillet dernier, les Bleus sont éliminés par l’Espagne (1-2) et WZE n’aura joué aucune minute dans la compétition. Retour sur une gestion qui peut poser question.

La saison 2023-2024 de Warren Zaïre-Emery s’est achevée mardi par la défaite française face à l’Espagne, en demi-finale de l’Euro 2024. Le jeune milieu de terrain de 18 ans n’aura pas joué une minute et certaines images de lui dans les vestiaires ont fait réagir sur les réseaux sociaux.

Deschamps avait son trio gagnant

Le profil de Warren Zaïre-Emery aurait-il pu changer les choses pour l’équipe de France ? Rien n’est moins sûr. Didier Deschamps a choisi de faire confiance à un milieu de terrain expérimenté. N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann étaient alignés d’entrée face à l’Autriche. Puis, Aurélien Tchouaméni est revenu de blessure et a intégré le onze, sans plus jamais le quitter. Didier Deschamps a pourtant souvent changé de composition tactique mais jamais le milieu du PSG n’a semblé être en mesure de débuter et même d’entrer en jeu.

Une mise sur le banc qui passe mal

D’après RMC Sport, l’entourage de Warren Zaïre-Emery n’aurait que très peu goûté sa mise sur le banc durant l’Euro 2024. Didier Deschamps a déclaré après l’élimination des Bleus que « Même s’il n’a pas joué, cet Euro lui servira d’expérience pour l’avenir. » Titulaire indiscutable au PSG, WZE était entré en jeu lors du match de préparation face au Luxembourg (3-0), à la place de N’Golo Kanté. Sa sélection lui a par ailleurs empêché de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, avec qui il aurait sûrement eu une carte à jouer, Thierry Henry l’ayant nommé capitaine des Espoirs en septembre dernier…