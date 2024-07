Mercato : L’offre ridicule qui confirme un gros transfert au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG commence à sérieusement s'activer en coulisses afin d'avancer sur le mercato. Pour le moment seul Matvey Safonov a signé à Paris. Désormais, la priorité se nomme João Neves pour lequel le PSG semble décidé à faire une grosse offre. Dans le même temps, Benfica essaie de le convaincre de prolonger, mais la dernière offre du club lisboète est loin de répondre aux attentes du joueur.

Cet été, la priorité du PSG sera de recruter un nouveau milieu de terrain pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Le possible départ de Manuel Ugarte, qui a fait l'objet d'une offre de Manchester United comme révélé par le10sport.com, renforce d'ailleurs l'idée que le PSG va recruter un gros nom au milieu de terrain. Et la priorité se nomme João Neves.

João Neves refuse une offre de Benfica

Et selon les informations d'A Bola, le milieu de terrain du Benfica aurait refusé une offre de prolongation. Alors qu'il toucherait environ 500 000€ par an, le club lisboète lui aurait proposé un salaire annuel de 1M€, un montant que João Neves estime très éloigné de son statut au sein du club où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Le PSG idéalement placé pour ce transfert

Surtout que le salaire que lui propose le PSG serait probablement bien plus important que l'offre de Benfica. Cette situation offre ainsi un avantage claire au club parisien comme l'explique A Bola, qui ajoute que le PSG n'a toutefois pas encore répondu aux attentes des Lisboètes en ne proposant pas plus de 70M€ pour João Neves dont la clause libératoire est fixée à 120M€.