Une star du PSG menacée par le mercato ?

Fraichement recruté par le PSG pour 20M€ en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov débarque avec l’étiquette de grande menace pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien russe souhaite faire exploser la hiérarchie actuelle avec son nouveau coéquipier italien, et il l’a d’ailleurs très claire fait savoir dans une interview.

Le PSG a lancé son mercato estival avec le recrutement de Matvey Safonov (25 ans), gardien international russe, qui a signé en provenance de Krasnodar pour 20M€. Un recrutement qui vient pallier les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, tous arrivées au terme de leur contrat avec le PSG, mais Safonov vise même plus haut puisqu’il affiche son envie de menacer Gianluigi Donnarumma dans son statut de numéro un indiscutable.

« Je ne me vois pas comme un numéro 2 »

Récemment interrogé par le média russe Nobel, le nouveau gardien du PSG a lancé un message clair à Donnarumma : « Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un... », indique Safonov.

« Je vais me battre avec lui »

« Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai jamais perdu une compétition. J'ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j'ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j'étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J'ai toujours été numéro un jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant. Peut-être qu'ils n'ont pas encore prévu de me titulariser tout de suite. Mais j'y crois », poursuit Matvey Safonov. Le message est passé pour Donnarumma…