Mercato - OM : La révolution est officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi prévoit du lourd pour la suite du mercato estival. Le technicien italien, présenté mardi dernier devant la presse, a fait le point sur le recrutement et il a acté une grande révolution en indiquant que de nombreux transfert allaient être bouclés cet été.

Le projet McCourt de l’OM s’apprête à vivre une nouvelle étape avec Roberto De Zerbi ! D’abord courtisé par plusieurs écuries étrangères (Liverpool, Bayern Munich), l’ancien coach de Brighton a finalement privilégié le projet marseillais cet été. Et au cours de sa conférence de presse de présentation aux côtés du président de l’OM, Pablo Longoria, De Zerbi s’est confié sans détour sur la suite du mercato.

Mercato : Coup de tonnerre à l'OM pour ce transfert à 30M€ https://t.co/ngI95Y9unJ pic.twitter.com/0amRwCwRgm — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

« L’équipe changera beaucoup »

L’entraîneur italien assure, après en avoir discuté avec Longoria, que l’effectif actuel de l’OM allait être largement remodelé dans les semaines à venir : « J'ai beaucoup parlé avec Pablo, j'étais au téléphone 30 fois par jour avec Mehdi Benatia, et ils ne m'ont pas promis la lune, ils m'ont promis des choses qui étaient faisables. Donc voilà, on travaille sur le mercato, on a déjà beaucoup discuté hier, je pense que l'équipe changera beaucoup, je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais voilà, il y aura de nombreux changements, je pense que c'est normal puisque chaque coach a ses propres exigences, ses propres besoins », indique De Zerbi, qui officialise donc la révolution de l’effectif à l’OM.

« Respecter la politique du club »

« Je sais qu'au cours du mercato, on peut vouloir des joueurs, ce n'est pas toujours possible, mais je ferai toujours mon travail en respectant la politique du club. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière », poursuit Roberto De Zerbi, qui composera donc en fonction des moyens de l’OM. Mais quoiqu’il en soit, la suite du mercato s’annonce donc très agité du côté du Vélodrome…