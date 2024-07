Mercato : L’OM est sous pression pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Après une bonne saison du côté de Farense, Bachir Belloumi a attiré les regards. L’OM pisterait notamment l’Algérien, qui pourrait quitter le Portugal contre un chèque de 4M€. Mais le club phocéen n’est pas le seul à apprécier le joueur de 22 ans, puisque Benfica, le FC Séville et certaines écuries de Premier League l’ont également dans le viseur.

L’OM a besoin de sang neuf en attaque. En effet, le club phocéen a déjà perdu Iliman Ndiaye cet été et des interrogations subsistent pour Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr qui pourraient également aller voir ailleurs. Pablo Longoria a donc activé certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Bachir Belloumi.

Le profil de Belloumi fait l’unanimité à l’OM

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM a coché le nom de Bachir Belloumi cet été. Ce dernier évolue du côté de Farense au Portugal et il vient de signer une saison à 7 buts et 5 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues. Son profil a été validé par les dirigeants marseillais ainsi que par Roberto De Zerbi.

Plusieurs clubs suivent Belloumi

Mais si l’OM veut s’offrir Bachir Belloumi, il serait inspiré de se dépêcher. En effet, selon les informations du journaliste de L’Équipe Nabil Djellit, l’Algérien est également dans le viseur du Benfica, du FC Séville et de certaines formations de Premier League. Le joueur de 22 ans pourrait quitter le Portugal contre un chèque de 4M€.