Mercato : Un flop va enfin quitter l'OM ?

Jean de Teyssière

Pour l'OM, le temps est peut-être venu de faire ses adieux à Pol Lirola. Le défenseur espagnol est arrivé au club en 2021, mais n'aura jamais réussi à s'imposer dans la cité phocéenne. Prêté à Elche et à Frosinone ces deux dernières saisons, il pourrait quitter définitivement l'OM cet été, le club de Las Palmas étant intéressé par son profil.

Le mercato marseillais promet d'être intense cet été ! Deux joueurs sont déjà arrivés : Ismaël Koné et Lilian Brassier. Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’effectif marseillais et avait promis un ménage et il pourrait bien débuter rapidement…

Mercato : C'est le chaos à l'OM, une offre de 25M€ va partir https://t.co/eBnggKi5sz pic.twitter.com/vLhwVx0bZM — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Beaucoup de joueurs ne conviennent pas à De Zerbi

D’après les informations du média La Minute OM, de nombreux joueurs déjà présents dans l’effectif de l’OM ne conviendraient pas à Roberto De Zerbi. Il est donc probable de s’attendre à un coup de balai à l’OM cet été, qui pourrait commencer avec un défenseur arrivé en 2021.

Pol Lirola sur le départ ?

Toujours selon La Minute OM, le profil de Pol Lirola intéresserait un club espagnol. En effet, le défenseur espagnol, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026 pourrait faire ses bagages et rejoindre Las Palmas. Après deux saisons successives en prêt, il pourrait bel et bien s’agir d’une fin d’aventure pour Pol Lirola, qui n’aura joué que 53 matchs sous les couleurs phocéennes.