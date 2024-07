OM : Un coup de main du «meilleur du monde» à De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, Roberto De Zerbi a fait sa première apparition dans la salle de presse. Accompagné de Pablo Longoria, le nouvel entraîneur de l'OM a détaillé son projet et en a profité pour rendre hommage à Marcelo Bielsa, qui n'avait pas hésité à lui distiller certains conseils lors de son passage au LOSC il y a quelques années.

Marcelo Bielsa est un inspirateur. Bon nombre de techniciens ont pris exemple sur ses principes de jeu. C’est le cas de Jorge Sampaoli, mais aussi de Roberto De Zerbi, qui vient tout juste de débarquer à l’OM. Présenté à la presse ce mardi, le technicien italien n’a pu résister à l’envie de rendre hommage à Bielsa, passé lui aussi par Marseille au cours de sa carrière.

De Zerbi rend un hommage appuyé à Bielsa

« Marcelo Bielsa est un top entraîneur. J’ai eu la chance de le connaître, il m’avait accueilli à Lille quand je n’avais pas de club, s’est-il souvenu face aux médias. C’est un des meilleurs au monde. Je me définis comme un malade de football, qui le vit de manière exagérée. Le football c’est blanc ou noir pas gris. D’un point de vue footballistique, il faut jouer avec courage, s’amuser sur le terrain tout en sachant ce que l’on doit faire. On a beaucoup de talent dans cet effectif. Il faut que les joueurs aient conscience de ce qu’ils doivent faire et de la manière dont ils abordent les choses que l’on fait. » a déclaré Roberto De Zerbi.

De Zerbi marche sur les pas de Bielsa

Le nouveau coach de l’OM a retenu les conseils de son mentor puisque certains observateurs n'hésitent pas à les comparer. C’est le cas de Jean-Charles De Bono. « Moi je vois ça d’un bon œil, déjà la saison passée, il y a 2 ans on se disait que cet entraîneur là avait des qualités un petit peu nouvelles du football. Avec des intentions de jeu à la Bielsa, avec de l’organisation, avec la présence dans le jeu » a confié l’ancien joueur marseillais.