Mercato - PSG : Gros salaire pour la prochaine star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG a toujours été plus ou moins proche de Victor Osimhen. Grande priorité de Luis Campos en 2023, l’attaquant nigérian devrait quitter Naples cet été. Ce dernier dispose d’une clause libératoire de 130M€, et souhaiterait toucher le même salaire au sein de son futur club que celui perçu actuellement.

L’été s’annonce chaud pour le PSG. Et pour cause, des renforts sont attendus à tous les étages pour le club de la capitale, notamment sur le front offensif. Si la venue d’un ailier gauche est attendue, les dirigeants parisiens pourraient également se laisser tenter par l’achat d’un nouveau buteur. De quoi relancer la piste menant à Victor Osimhen ?

Mercato - PSG : Le feuilleton de l'été relancé par une offre de 60M€ https://t.co/3w6Hb2PqVr pic.twitter.com/7agOkOkgLc — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Le PSG toujours présent pour Victor Osimhen ?

Pour rappel, l’international Nigérian était très convoité par le PSG l’été dernier. Mais face aux exigences titanesques de Naples dans ce dossier, Paris s’était rabattu sur Randal Kolo Muani et sur Gonçalo Ramos. Mais désormais, la situation d’Osimhen a évolué, et l’attaquant de 25 ans qui dispose d’une clause libératoire de 130M€ est plus que jamais sur le départ. Selon les dernières informations du quotidien napolitain Il Mattino, le PSG est toujours intéressé par Victor Osimhen, et serait même prêt à reprendre contact avec le président Aurelio De Laurentiis…

Osimhen demande 12M€ par an

Il Mattino souligne également que les demandes salariales de Victor Osimhen seraient identiques à son salaire perçu actuellement, soit 12M€ par année. Une somme conséquente, mais qui reste dans les cordes du PSG. Affaire à suivre de près donc...