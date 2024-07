Polémique - OM : Atal sort du silence !

La rédaction

C’était une rumeur qui avait fait grand bruit dans l’hexagone. Annoncé sur les traces de Youcef Atal, l’OM avait vu de nombreuses personnalités s’opposer à la venue de l’arrière droit au Vélodrome. En cause ? Un post antisémite sur les réseaux sociaux, qui avait valu au joueur de 28 ans une condamnation pour provocation à la haine raciale. Dans un entretien pour TSA Algérie, le natif de Boghni s’est défendu des faits qui lui sont reprochés.

En janvier dernier, Youcef Atal faisait scandale en France. L’international algérien (42 sélections, 2 buts) postait un message à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 € d’amende, le latéral droit, qui évoluait alors à l’OGC Nice, avait vu son contrat être résilié. Celui qui se trouve une nouvelle fois sans club après la fin de son bail avec l'Adana Demirspor, en Turquie, a tenté de se défendre de sa condamnation.

« Je n’ai rien fait de grave. »

Dans un entretien accordé à TSA Algérie, Youcef Atal a tenté de justifier le post qui avait fait tant réagir. Pour l’Algérien, il y’avait pas de caractère antisémite dans la publication qu’il avait republiée : « Je n’ai rien fait de grave. Je voulais juste apporter mon soutien à nos frères en Palestine. » a-t-il déclaré.

Pablo Longoria s’exprime indirectement sur Attal

Alors que l’OM est également annoncé sur les traces de Mason Greenwood, accusé de violences conjugales, Pablo Longoria était présent en conférence de presse ce mardi pour l’intronisation de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur du club phocéen. Et le président des pensionnaires du Vélodrome s’est indirectement exprimé sur le cas de Youcef Atal : « Quel que soit le joueur qui vient à l’OM, il doit partager ces valeurs. L’OM est un club très important dans cette ville, c’est un vecteur d’unité. Il n’y a pas de classe sociale, pas de religion. On veut que l’OM continue à être ce vecteur d’unité, que tous les joueurs qui viennent partagent notre vision. Je souhaite que tout le monde aille dans la même direction, avec de bonnes valeurs et de bonnes personnes. »