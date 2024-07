Mercato - OM : «Stop !», Riolo implore Longoria d’abandonner un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les informations concernant le transfert de Mason Greenwood ne cessent d’être commentées à Marseille. Et pour cause, l’OM serait proche d’un accord avec Manchester United pour le transfert de l’ailier anglais, accusé de violences sur sa compagne. Et cela ne passe pas du tout auprès de Daniel Riolo qui demande à Pablo Longoria d’annuler ce transfert.

Alors que l'OM serait proche de boucler le transfert de Mason Greenwood, accusé de viol et d'agression sur sa compagne, Benoit Payan n'a pas manqué d'afficher sa colère. « Je demanderai au président de l’Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable », a confié le Maire de Marseille. Une sortie qui n'a pas manqué de faire parler. Mais Daniel Riolo est totalement sur la même longueur d'ondes, au point qu'il réclame d'abandonner ce transfert.

Riolo ne veut pas de Greenwood à l'OM

« Il a parfaitement raison. Je trouve que Payan est exemplaire sur le sujet. De la même façon, les catastrophes qu’on a eues dans le monde de l’ovalie, entre Melvyn Jaminet et les deux gars impliqués même s’il faut attendre la fin de l’enquête. Stop ! », s’indigne l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Quand les mecs font des conneries, ça suffit quoi»

« Ils ne doivent plus être là, terminé. Et là je trouve que pour Mason Greenwood il n’y a pas de doute, c’est prouvé, il n’a pas mis une petite tarte ce qui serait déjà inacceptable, c’est très grave ce qui s’est passé. Que le maire de Marseille dise que ce gars-là n’a rien à faire chez nous, je trouve ça très très bien. Et pareil pour Atal, c’est très très bien. Quand les mecs font des conneries, ça suffit quoi », ajoute Daniel Riolo.