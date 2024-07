Mercato : L’ASSE boucle un transfert de rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidée à renforcer son effectif avant de retrouver la Ligue 1, l’ASSE poursuit son recrutement qui avait été lancé par la signature de Yunis Abdlehamid, qui était libre depuis son départ de Reims. Et c’est désormais Ben Old qui s’est engagé avec les Verts. L’international néo-zélandais est d’ailleurs en plein rêve.

Très active dans l'optique de réussir son retour en Ligue 1, l'ASSE a officialisé le transfert de Ben Old. « Après la prolongation d’Aïmen Moueffek et l’arrivée de Yunis Abdelhamid, l’international néo-zélandais de 21 ans est la troisième signature estivale de l’ASSE qu’il rejoint jusqu’en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire », explique le communiqué officiel des Verts. Et le joueur ne manque pas de s'enflammer.

«Évoluer en Europe a toujours été un rêve»

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie », explique le nouveau joueur de l’ASSE dans le communiqué officielle, avant qu’Olivier Dall’Oglio n’en rajoute une couche.

«C'est un profil percutant, très généreux dans les efforts»

« Ben est un très jeune joueur, courageux, qui arrive de l'autre bout du monde et avec lequel il faudra faire preuve de patience. Mais il a les capacités nécessaires pour amener quelque chose d'intéressant. C'est un profil percutant, très généreux dans les efforts, qui joue essentiellement à gauche même s'il peut évoluer à plusieurs postes », assure l’entraîneur de l’ASSE.