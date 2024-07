EXCLU : Une star annonce le retour de la WWE en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux mois après la venue de la WWE en France pour le show ‘Backlash’, les fans tricolores ont encore en mémoire l’ambiance survoltée de la LDLC Arena, et ils ne sont pas les seuls. Présent à Glasgow pour ‘Clash at the Castle’, le10sport.com a pu s’entretenir avec plusieurs stars de la compagnie de catch, qui ont toujours des étoiles dans les yeux. C’est le cas de Bianca Belair, Bayley mais aussi AJ Styles, pour qui le retour de la WWE dans l’Hexagone ne fait aucun doute.

La France a marqué des points à l’occasion du passage de la WWE du côté de la LDLC Arena. Les fans de catch français ont répondu présent pour ‘Backlash’ le 4 mai dernier, le premier grand show télévisé proposé dans notre pays par l’organisation reine de la discipline, qui connaît un regain d’intérêt. En plus du succès financier pour la WWE, qui a battu des records dans l’enceinte lyonnaise, l’engouement s’est aussi fait entendre à travers les fans qui ont donné de la voix. Rarement la compagnie avait connu une telle ambiance, donnant lieu à des moments viraux qui ont fait le tour du monde. Forcément, la question d’un retour dans l’Hexagone se pose désormais pour la WWE.

« Nous allons revenir »

Aux yeux d’AJ Styles, la réponse est simple. « Il n’y a aucun doute, ils vont revenir après ce que nous avons fait là-bas, la performance du public. Nous allons revenir, il n’y a aucun doute », a confié l’une des stars de la WWE à notre micro. Un optimisme partagé par Bianca Belair, que nous avons également eu l’occasion d’interroger du côté de Glasgow, en marge de ‘Clash at the Castle’ le 15 juin. « A 100%, 100% (concernant un retour en France, NDLR) », affirme-t-elle, dithyrambique au moment de se souvenir de son passage en France : « C'était un public incroyable ».

🗣️ « Le "Simplement deux" ? J’ai joué le jeu parce que je savais ce que cela signifiait »Comment @itsBayleyWWE a réagi face à l’ambiance explosive de #WWEBacklash❓#ABWWEÀ lire en intégralité ici 👉🏻 https://t.co/nbvzBLQyRT pic.twitter.com/v7jUbJ51mc — Bernard Colas (@BernardCls) June 28, 2024

« Ça m'a vraiment ému. »