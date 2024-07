EXCLU : La WWE signe une star, The Rock lui offre un gros cadeau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant à la fin de son contrat avec la WWE, Drew McIntyre a pris la décision de rester au sein de l’organisation reine du catch. Une prolongation qui lui a permis de mettre la main sur un gros cadeau offert par Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Interrogé en exclusivité par le10sport.com, l’Écossais est revenu sur ce moment particulier.

Le flou régnait concernant son avenir alors que la date fatidique approchait, mais après de longues négociations, Drew McIntyre et la WWE sont bien parvenus à un accord pour une prolongation. La star écossaise va donc poursuivre sa carrière au sein de la plus grande compagnie de catch au monde, une décision logique à ses yeux, comme il l’a expliqué en exclusivité au 10 Sport en juin : « Pour moi, il n'y a pas d'autre endroit où aller à ce stade de ma carrière, mais il y a d'autres choses à prendre en compte à ce stade de ma vie. Il ne s'agit plus du catch à 100% de mon temps, je fais ça depuis 24 ans, j'ai une famille que je ne vois pas et que je n'ai pas vue depuis longtemps, donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et je devais m'assurer d'avoir un équilibre entre le travail et la famille. Heureusement, nous travaillons avec Triple H (chef du contenu à la WWE) et Nick Khan (président de la WWE), nous sommes arrivés à un accord qui me permet de rester dans les parages, de ne pas vouloir partir, et que tout le monde soit content . »

🎙 À mon micro, AJ Styles dit oui pour un retour à la #TNA, avec en tête un adversaire qu’il connaît parfaitement❗️🗣 « C'est l'un des meilleurs, donc être à nouveau dans le même ring après toutes ces années serait génial »À lire en exclu ⬇️https://t.co/pewBZNOQD1 — Bernard Colas (@BernardCls) June 30, 2024

Une épée comme cadeau de prolongation

Et en plus d’obtenir un nouveau contrat, Drew McIntyre a mis la main sur un autre cadeau pour le moins original : une épée. Celle-ci lui a été offerte par Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ancienne star du catch reconvertie dans le cinéma et aujourd’hui membre du comité d’administration de TKO, société qui regroupe la WWE et l’UFC. « Comme nous en avons parlé après ton match à WrestleMania, je sais que cette Claymore écossaise représente tout ce que toi, ta famille et ton pays incarnent », avait-il écrit sur Instagram , en commentaire d’une vidéo voyant Drew McIntyre recevoir ce présent. « Il a été phénoménal. Depuis que j'ai commencé à la WWE, il a toujours été là avec des conseils et il a toujours été un gars sympa », s’est réjoui Drew McIntyre, interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge du show à Glasgow ‘Clash at the Castle’ le 15 juin dernier.

✍🏼 Drew McIntyre signe un nouveau contrat à la #WWE… et reçoit un précieux cadeau du Rock🗣️ « Comme nous en avons parlé après ton match à #WrestleMania, je sais que cette claymore écossaise représente tout ce que toi, ta famille et ton pays incarnez »pic.twitter.com/zSAsWp2V0P — Bernard Colas (@BernardCls) April 28, 2024

« Je lui ai dit que j'étais en train de décorer mon bureau... »