Après les brèves apparitions de Mickie James et Jordynne Grace au Royal Rumble en janvier 2022 puis 2024, le partenariat entre la WWE et la TNA a franchi une nouvelle étape ces dernières semaines avec les participations de nouveaux talents venus de l’Impact Zone à des matches de l’organisation reine du catch. De quoi donner des idées à AJ Styles, star de la WWE révélée à la TNA.

C’est une page de l’histoire du catch qui s’est écrite le 9 juin dernier à Battleground, lorsque Jordynne Grace, championne en titre à la TNA, est allée défier Roxanne Perez pour la ceinture féminine de NXT. Encore inimaginable il y a quelques années, la WWE a ouvert ses portes à un talent titré dans une autre compagnie, lui offrant de surcroît une chance pour l'une de ses ceintures après une première apparition au Royal Rumble 2024. Ce match est le fruit d’une nouvelle collaboration entre l’organisation reine du catch et la TNA - qui a depuis vu Frankie Kazarian et Joe Hendry, deux autres de ses catcheurs, apparaître dans le show "NXT" - mais aussi d’un changement de stratégie de la WWE, n’étant plus désormais repliée sur elle-même. De nouvelles oppositions inter-promotions sont à prévoir dans un avenir proche selon les sites spécialisés, et une grosse star pourrait être concernée.

🗣️ « Oui, vous avez été le meilleur public de tous les temps ! »Même plus besoin de poser des questions à AJ Styles concernant #WWEBacklash 😂 pic.twitter.com/1IRuHnY5aC — Bernard Colas (@BernardCls) June 14, 2024

« Peut-être que j'ai quelque chose à faire à la TNA », reconnaît AJ Styles

Devenu l’un des visages de la WWE depuis sa signature en 2016, AJ Styles est également connu pour être un grand artisan de l'éclosion de la TNA aux États-Unis et dans le monde, une fédération qui lui a également permis de se faire un nom sur la scène catch. Les regards sont évidemment tournés vers lui au moment où les deux compagnies travaillent pour la première fois ensemble. « Je pense que ça devrait être approuvé par la WWE (avant de voir l'idée se concrétiser, NDLR), mais peut-être, peut-être que j'ai quelque chose à faire à la TNA », nous avait confié en exclusivité AJ Styles en mai dernier. Depuis, la situation a donc évolué avec le match disputé par Jordynne Grace à Battleground puis les apparitions de Frankie Kazarian et Joe Hendry dans le troisième show hebdomadaire à la WWE, nous incitant à relancer le Phenomenal One sur la question.

« Être à nouveau dans le même ring après toutes ces années serait génial »