MMA : Moqueries, soutien… Les stars de l’UFC réagissent tour à tour au forfait de McGregor

Florian Barré

Alors qu’il devait combattre Michael Chandler ce week-end lors de l’UFC 303, Conor McGregor a été contraint à déclarer forfait en raison d’une blessure à l’orteil. À la place de ce combat, en main event, Alex Pereira mettra son titre des mi-lourds en jeu face à Jiri Prochazka. Le Brésilien s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet et a pris la défense du « Notorious » comme l’a fait Daniel Cormier, bien loin des railleries d’Islam Makhachev et Ilia Topuria.

Plus tôt dans le mois, Conor McGregor s'est retiré de l'événement principal de l’UFC 303 samedi contre Michael Chandler au T-Mobile Arena de Las Vegas. Blessé au pied, l’Irlandais revient après une pause de trois ans. Alors forcément, celui-ci souhaite soigner son retour et combattre avec un orteil cassé n’est pas la meilleure façon de le faire. Daniel Cormier, ancien double champion à l’UFC, comprend ainsi parfaitement le choix du Notorious : « Je crois que cela fait si longtemps, qu'il ne peut pas continuer le combat parce qu'il a beaucoup trop à perdre. J'ai aussi entendu dire que c'était l'orteil du même côté que la jambe cassée. » a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il a fait le bon choix »

Alex Pereira, qui remplace McGregor et Chandler pour l’occasion, en affrontant Jiri Prochazka, est plutôt du même avis que Cormier bien qu’il ait disputé son dernier combat contre Jamahal Hill avec une blessure similaire : « Je ne peux pas juger s'il doit se battre ou non. Honnêtement, il est à un moment de sa vie où il s'est assuré de nombreux aspects financiers différents. Peut-être qu'il se battait sur un scénario très différent du mien. Et peut-être que si je me battais dans la situation dans laquelle il se trouve dans la vie, je ferais pareil, n'est-ce pas ? C’est difficile de se battre avec un petit doigt cassé. C'est une décision très risquée. J'en ai cassé un avant le combat (à l'UFC 300), c'était mauvais. Pendant le combat, j'ai cassé l'autre. Je pense qu'il a fait le bon choix. » a conclu Poatan .

