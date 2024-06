Boxe - MMA : Suspendu un an pour dopage, Ryan Garcia annonce son arrivée à l’UFC

Florian Barré

C’était prévisible, c’est désormais officiel, la victoire de Ryan Garcia contre Devin Haney a été annulée par la Commission des sports de l'État de New York après que le boxeur de 25 ans ait été testé positif à l’Ostarine, produit dopant. La suspension reçue par Garcia s’étend au minimum à un an à compter de la date du combat (20 avril). Impatient, l’Américain a alors annoncé vouloir apporter ses talents à l’UFC et aurait été contacté par Dana White.

Suspendu un an par la NYSAC pour dopage, Ryan Garcia a vu sa victoire contre Devin Haney transformée en no-contest et doit renoncer à 1,1 million de dollars, somme dont Haney (31-0) pourrait recevoir une partie. Garcia a également été condamné à une amende de 10 000 $ par la commission, le maximum autorisé par l'État. Forcément, cette nouvelle plaît particulièrement à Haney : « Je tiens à remercier la commission et les fans qui m'ont soutenu pendant tout ce processus. Les faits sont les faits et je n'étais pas sur un pied d'égalité. Heureux d'avoir pu obtenir justice pour ce qui s'est passé. Je suis un athlète propre et la boxe est un sport brutal où un seul combat peut littéralement changer votre vie. Je pense qu’il est important que les combattants soient propres et je veux devenir un défenseur des athlètes propres grâce à mon expérience dans cette situation . » a-t-il déclaré à ESPN .

Garcia veut rejoindre l’UFC

L'Ostarine est un agent anabolisant considéré comme une alternative plus sûre aux stéroïdes qui figure sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage depuis 2008. Dans une publication sur Instagram, Garcia, apparemment bouleversé par la décision, a déclaré que Haney avait obtenu ce qu'il voulait. Et puisqu’il ne peut pas boxer pendant un an, celui-ci a confié qu’il apporterait ses talents à l’UFC : « Hey, regarde ce cri de bébé, il obtient ce qu’il veut. Je n’ai jamais triché. Ils m’ont banni pendant un an. JE DÉTESTE TOUS LES FAUX. La boxe, c’est nul, je vais à l’UFC. »

Dana White aurait contacté Garcia