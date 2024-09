L’OM annonce un problème avec Greenwood

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM pour 26M€ cet été, Mason Greenwood réalise un début de saison XXL sous ses nouvelles couleurs est s'impose déjà comme le nouveau grand attaquant du projet McCourt. Pourtant, interrogé en conférence de presse sur le jeune prodige anglais vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué un problème de positionnement à son sujet.

Déjà auteur de 5 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison et son transfert qui a fait polémique (en raison des accusations de violences conjugales dont il fait l'objet), Mason Greenwood (22 ans) est le grand monsieur du début de saison réussi de l'OM. Et pourtant, Roberto De Zerbi souligne un léger problème avec sa nouvelle recrue.

Un souci de position pour Greenwood

Interrogé en conférence de presse, le coach italien de l'OM s'est confié : « Greenwood est un joueur qui a un don naturel hors du commun. Après tout, les joueurs décident le jeu. La différence se fait sur la qualité des choix. Lui fait presque toujours le bon choix au bon moment. Je cherche surtout à lui trouver sa meilleure position. Parfois j'aime qu'il joue large, parfois je le voudrais plus à l'intérieur, plus près du but », indique De Zerbi.

De Zerbi en attend plus dans les efforts défensifs

« C'est un joueur qui est très généreux sur le terrain et j'aimerais que les attaquants soient plus rapides à la perte du ballon, à la reconquête pour interrompre l'action adverse et récupérer le ballon », poursuit l'entraîneur de l'OM. Le message est passé pour Greenwood.