Cyclisme : Surprise, Julian Alaphpilippe a été recalé pour son transfert !

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe a vu plusieurs options s'offrir à lui ces derniers mois. En fin de contrat avec la Soudal Quick-Step, le coureur français a été courtisé par de nombreuses équipes avant d'opter pour la Tudor Pro Cycling. De son côté, la formation Decathlon-AG2R a été contrainte de le recaler sur ordre des patrons du sponsor.

Clap de fin pour Julian Alaphilippe chez la Soudal Quick-Step. L'ancien double champion du monde quittera l'écurie belge à la fin de la saison pour rejoindre la Tudor Pro Cycling malgré les convoitises de certaines équipes françaises comme la TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau, assez déçu de ne pas avoir réussi à attirer le compagnon de Marion Rousse. « On est depuis des années en contact, on a été en discussions jusqu'au bout. Je suis allé le voir, un de mes directeurs sportifs aussi, on a même fait une visio avec lui et sa famille pendant le Tour de France quand il était en stage à San Pellegrino en Italie. Vraiment on a fait tout ce qu'il fallait. Ce n'était pas une question d'argent. Je pensais qu'un grand sponsor comme Total ferait la différence, mais ça n'a pas été le cas. Je suis très déçu, mais je n'ai pas de regrets », avait-il déclaré. Mais une autre formation tricolore aurait pu enrôler Alaphilippe.

Décathlon voulait Alaphilippe

Cette équipe n'est autre que la Decathlon-AG2R de Vincent Lavenu. Très en vue en 2024, la formation tricolore aurait pu accueillir Julian Alaphilippe. C'était du moins le souhait de l'encadrement sportif de l'équipe comme l'indique RMC Sport. Mais la Decathlon-AG2R a dû y renoncer.

Le sponsor a dit non !

D'après les informations de RMC Sport, les patrons de Décathlon, sponsor principal de l'équipe, auraient tout simplement mis leur véto au recrutement de Julian Alaphilippe. Ces derniers préfèrent miser sur la jeunesse pour rester fidèle à leur image de marque.