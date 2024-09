Cyclisme : Pogacar annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

Les Mondiaux approchent et l'heure est donc à la reprise de la compétition pour Tadej Pogacar. Vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, le Slovène rêve de revêtir le maillot arc-en-ciel pour finir la saison en beauté. Septième du Grand Prix Cycliste de Québec, le Slovène estime être dans la forme optimale pour lever les bras à Zurich.

Tadej Pogacar a fait le choix de s'aligner sur les classiques canadiennes pour parfaire sa préparation en vue des Mondiaux de Zurich qui se disputeront à la fin du mois. Sa tournée a débuté avec le Grand Prix Cycliste de Québec où, comme à son habitude, il est passé à l'attaque. Cette fois-ci, le plan de Pogacar n'a pas fonctionné puisqu'il s'est fait reprendre à la flamme rouge avant de terminer septième d'une classique remportée par Michael Matthews. Une erreur de stratégie mais une course qui l'a rassuré sur son état de forme.

«J'ai pris la mauvaise décision»

« C'était une très bonne course. L'équipe a fait du bon boulot. Je voulais un final difficile et nous l'avons fait. Nous avons vraiment durci la course dans les deux derniers tours. Je n'étais pas sûr si je devais attaquer dans le dernier kilomètre, j'ai pris la mauvaise décision, attendre le sprint, et je me suis fait enfermer. La présence des 3 coureurs Lotto Dstny était gênante, c'est sûr, c'est pour ça que je n'ai pas roulé. Je regardais derrière et je voyais que l'écart se réduisait, les 3 coureurs de la Lotto voulaient vraiment aller au bout mais le groupe derrière revenait vraiment vite... c'était une course vraiment amusante », a confié Tadej Pogacar dans des propos relayés par cyclismactu.net. Le vainqueur du Tour de France repart avec le sourire.

Pogacar se dit «prêt» pour les Mondiaux

« Je suis tout de même très très content de mes jambes pour cette reprise, j'ai hâte d'être à dimanche. Je suis très content de ma forme et de comment j'ai géré ma course pour une reprise. Je pense que je suis prêt pour dimanche et pour les Championnats du monde », a ajouté Tadej Pogacar. La concurrence est prévenue...