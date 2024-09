Oasis de retour : L’invitation sur le ring de la WWE pour régler leurs comptes avant la tournée XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En guerre depuis 15 ans, Liam et Noel Gallagher ont annoncé le retour du mythique groupe Oasis pour une série de concerts outre-Manche. Mais les deux frères ont-ils mis tous leurs différends de côté ? La star de la WWE Jey Uso les a invités à régler leurs problèmes une bonne fois pour toutes sur un ring de catch, à l’occasion du passage de la compagnie à Manchester le mois prochain.

L’annonce était devenue inespérée pour les fans. Il y a quelques semaines, les frères Gallagher officialisaient le retour du groupe Oasis pour une série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande en 2025. Les billets pour les 17 dates se sont écoulés en l’espace de quelques heures et deux dates supplémentaires à Wembley, les 27 et 28 septembre 2025, ont été ajoutés par le duo de Manchester en raison de la «demande phénoménale». L’un des grands enjeux de cette tournée est de savoir si les deux frères parviendront à cohabiter après la bagarre survenue à Rock en Seine en 2009 ayant entraîné la fin du plus gros groupe de rock britannique des années 1990. Star du catch aux États-Unis, Jey Uso a une idée enterrer la hache de guerre.

La WWE à Manchester, Oasis invité avant la tournée

Alors que la WWE sera de passage au Royaume-Uni et en Irlande en octobre, et notamment du côté de Manchester d’où sont originaires Liam et Noel Gallagher, ces derniers ont été invités à régler leur querelle à cette occasion. « Vous êtes les bienvenus à Manchester », a lancé au micro de Metro Jey Uso, insistant sur le fait que l’organisation reine du catch pourrait facilement faire de la place aux membres d’Oasis si cela les aide à « régler leurs problèmes » pour s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde avant leur tournée en 2025.

« Venez à la WWE, montez sur le ring ! »

« Venez à la WWE, montez sur le ring ! J'ai de l'huile et des bottes supplémentaires pour vous, a enchaîné Jey Uso. Je suis heureux que vous ayez mis vos différends de côté pour continuer à faire ce que vous aimez ». La question adressée au catcheur de 39 ans n’est pas anodine, lui qui est également parti en guerre (à l'écran) contre son frère Jimmy Uso à la WWE. Les jumeaux, multiples champions par équipe depuis leurs débuts en 2010, s’étaient affrontés lors du 40e anniversaire de WrestleMania à Philadelphie en avril dernier. Jey Uso l’avait alors emporté. « Si c'était Jimmy et moi, je ne pourrais pas ne pas lui parler. J’ai l'impression d'avoir toujours besoin de mes frères », a-t-il ajouté, avant de conclure avec un message en direction de Liam et Noel Gallagher : « Je suis heureux que vous ayez réussi à vous en sortir et que vous puissiez revenir pour donner aux gens ce qu'ils veulent. » On attend désormais la réponse d'Oasis.