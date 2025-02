Sydney Sweeney à la WWE, la provocation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi soir, la WWE proposera "Elimination Chamber", un show qui tient son nom d’un match brutal se déroulant à l’intérieur d’une cage avec six participants. John Cena sera de la partie, annonçant sa participation le mois dernier sans passer par les traditionnels matchs de qualification. De quoi faire réagir Drew McIntyre qui a provoqué la star de 47 ans en suggérant de le remplacer par l’actrice Sydney Sweeney pour accroître l'audience.

Comme chaque année, la WWE proposera son show "Elimination Chamber" dans la nuit de samedi à dimanche, et il y aura cette année une star d’Hollywood dans la structure métallique de 10 tonnes puisque John Cena, qui a entamé sa reconversion sur les plateaux de cinéma il y a quelques années, a décidé de mettre un terme à sa carrière de catcheur avec panache en maximisant ses apparitions au sein de la compagnie d’ici la fin de l’année. Une trentaine d’apparitions sont prévues pour John Cena, comprenant notamment "Elimination Chamber" ce week-end.

See you inside the Chamber, @johncena 👋



We have a lot to talk about…#WWEChamber pic.twitter.com/kgLkcAW3yB — Drew (@DMcIntyreWWE) February 25, 2025

«On pourrait mettre Sydney Sweeney dans l'Elimination Chamber »

Mais contraint de retourner rapidement en Europe après avoir disputé le Royal Rumble le mois dernier, John Cena n’a pas décroché sa place dans la cage en remportant un match de qualification comme l'ont fait Drew McIntyre, CM Punk, Damian Priest, Logan Paul et Seth Rollins, mais s'est annoncé lui-même comme le premier participant, avec l’accord de la WWE. « Ce qui est le mieux pour les affaires, c'est que je fasse le main event de WrestleMania. Ce qui est le mieux pour les affaires, c'est que je dise avec confiance que je vais gagner un 17ème championnat. J'annonce ce soir que je vais participer à l'Elimination Chamber, avait confié la star de 47 ans. Je dis ça parce qu'après 23 ans de bons et loyaux services envers la compagnie, je sens que cette opportunité est méritée ». Un argument qui ne passe pas aux yeux de Drew McIntyre, provoquant son futur adversaire.

« Quelle était ta justification pour être dans le match ? Tu t'es donné du mal, bien sûr, tu es Cena, personne ne s'est donné plus de mal que toi, mais ton argument principal était que tu es une grande star et que c'est ce qu'il y a de mieux pour les affaires », a commencé l’Écossais, poursuivant son raisonnement par une punchline avec une célèbre actrice d’Hollywood : « À court terme, absolument, tu es John Cena, tu es une immense star, mais en suivant ta logique, on pourrait mettre Sydney Sweeney dans l'Elimination Chamber et ce serait deux fois plus grand. »

La passe de trois pour McIntyre ?

Vainqueur à deux reprises d’un match Elimination Chamber, Drew McIntyre entend réaliser la passe de trois malgré l’adversité : « Nous avons beaucoup de choses à nous dire et si tu penses que tu vas sortir de cette Chambre avec une route toute tracée vers WrestleMania, tu te trompes. Je vais chercher à égaler ton record, affirme l’ancien champion de la WWE, qui n’a plus touché à l’or depuis WrestleMania XL à Philadelphie. À la même époque l'année dernière, mon chemin vers WrestleMania était encore plus flou qu'aujourd'hui, et regardez ce qui s'est passé. Tout recommence ce samedi à Toronto. Je vais m'assurer que tu restes en sécurité, John, à l'intérieur de cette chambre jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de t'enterrer. »