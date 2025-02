The Undertaker : Son enfant bientôt sur un ring de la WWE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’enfant de The Undertaker, l’une des plus grandes légendes du catch, pourrait bien marcher sur les traces de ses célèbres parents. À seulement 12 ans, Kaia Faith Calaway affiche déjà un intérêt significatif pour ce divertissement sportif et son potentiel athlétique pourrait l’aider à percer comme l’a confié sa mère Michelle McCool, future Hall of Famer de la WWE.

Le catch est une passion qui peut se transmettre de génération en génération, en témoigne la longue liste de talents ayant suivi la trace de leurs aînés, comprenant Roman Reigns, The Rock ou encore Randy Orton. La progéniture de The Undertaker pourrait faire de même dans un futur proche, puisque la fille de la légende de la WWE semble déterminée à vouloir succéder à ses parents.

Michelle McCool says her and Undertaker’s daughter wants to be a wrestler



“That’s all she wants to do. She has been obsessed as long as I can remember.”



(Chris Van Vliet)pic.twitter.com/cBWUnVnOQ6 — Vick (@Vick_8122) February 13, 2025

La fille de l’Undertaker et de Michelle McCool veut suivre ses parents

Car en plus d’avoir une figure historique du catch comme père, Kaia Faith Calaway peut également se vanter d’avoir pour mère une future Hall of Famer de la WWE en la personne de Michelle McCool, officiellement intronisée lors du week-end de WrestleMania 41 en avril prochain. De quoi donner des idées à la jeune fille de 12 ans. « Elle ne veut faire que ça, a révélé Michelle McCool au cours d’un entretien avec Chris Van Vliet. Elle est obsédée par ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Quand elle avait 3 ou 4 ans, elle regardait quelque chose, et Mark (The Undertaker, ndlr) s'est tourné vers moi en disant : 'Oh non, elle a compris.' Elle nous posait des questions du style, 'pourquoi font-ils ça', ou disait 'ça n’a pas de sens', 'wow, c'était vraiment bien'. On s’est dit, 'Oh, elle a compris. Elle adore ça.' Elle veut le faire. »

« Elle vient d'avoir 12 ans, elle fait 1,80 m, la même pointure que moi... »

Malgré son jeune âge, Kaia Faith Calaway affiche déjà un physique impressionnant et semble avoir une appétence particulière pour les sports de combat, sa mère publiant il y a quelques mois sur Instagram une vidéo d’un entraînement de boxe avec sa fille. « Elle m'a presque rattrapée, elle vient d'avoir 12 ans, elle fait 1,80 m, la même pointure que moi, c'est une sacrée athlète », confie l’ancienne catcheuse, mettant toutefois en garde sa fille : « Nous avons aussi appris que si tu fais ça, à cause de qui est ton père, tu auras la plus grande cible sur le dos. Tu devras surpasser tout le monde, tu devras faire tes preuves dix fois plus. J'ai eu une petite dose de cela rien qu'en étant avec lui. Elle veut le faire, mais nous sommes également francs avec elle ».