Hanouna, Marine Le Pen… Une star de l’UFC règle ses comptes

Arnaud De Kanel

Le 28 février prochain, C8 cessera d'émettre. En effet, la chaine devrait être évincée de la TNT suite à une décision du Conseil d'Etat. La cousine de la chaine CNews, suspectée de faire le jeu de l'extrême droite, est portée depuis de nombreuses années par Cyril Hanouna, son animateur phare. Vendredi dernier, Benoit Saint Denis avait apporté son soutien aux salariés de la chaine qui risquent de perdre leur emploi. La star de l'UFC a mis les choses au point ce lundi après avoir été accusé d'adhérer aux idées extrémistes.

A la fin du mois, C8 quittera la TNT. Le Conseil d'Etat rendra sa décision dans les prochains jours mais elle ne devrait pas différer de celle de l'Arcom qui a acté la fin de la chaine. Rares sont les personnalités qui ont apporté leur soutien aux collaborateurs de Cyril Hanouna. Benoit Saint Denis l'a fait vendredi, ce qui lui a valu d'être associé à un partisan de Marine Le Pen.

BSD apporte son soutien à CNews et C8

« Courage à CNEWS et à @C8TV et les 400 personnes des équipes qui peuvent se retrouver au chômage injustement. La situation est honteuse. La France est pourtant un pays dans laquelle la liberté d’expression est primordiale ! », avait alors écrit le combattant de MMA sur X. Face aux nombreuses réactions que cette sortie a suscité, le Nîmois a mis les choses au clair ce lundi.

«On m’associe régulièrement à certains courants de pensée»

« Il ne s’agissait pas de soutenir un parti politique, des propos ou une idéologie, mais de rappeler que la liberté d’expression est un pilier de notre démocratie. Elle appartient à tous: je me serais indigné de la même façon pour n’importe quelle autre média. Par ailleurs, mes pensées s’adressaient aux 400 travailleurs injustement privés de leurs emplois. On m’associe régulièrement à certains courants de pensée lorsqu’il s’agit de défendre les valeurs de mon pays. Bien sûr, (cela paraît évident) je condamne toute forme de racisme ou de haine d’ailleurs, qui est bien souvent la cause de nombreux torts et une voie de vie lâche, facile sans remise en question ni réflexion. Puissant moteur d’existence bien plus facile à développer et à entretenir que l’amour, l’entraide et la fraternité. Enfin, je regrette que mes propos aient pu blesser. La liberté d’expression mérite d’être protégée, sans confusion et sans nuisances », a lâché Benoit Saint Denis sur son compte X. De quoi clarifier la situation.