Catch - WWE : Rey Mysterio démasqué, la justice s’en mêle !

Rey Mysterio, icône masquée de la WWE qui vient de fêter ses 50 ans, est contraint de revoir ses costumes inspirés de super-héros suite à des avertissements de Marvel. Connu pour ses tenues flamboyantes rendant hommage à des personnages célèbres de comics, le luchador doit revoir sa garde-robe pour ses combats.

C’est probablement l’un des catcheurs les plus connus de l’histoire de la WWE, l’un des plus reconnaissables à coup sûr avec son masque. Depuis trois décennies, Rey Mysterio brille sur les rings et continue d’apparaître dans les programmes de la plus grande compagnie de catch au monde, parfois dans des tenues spéciales pour de grandes occasions. Fan de comics, le luchador s'est ainsi affiché aux couleurs de super-héros ou vilains très populaires dans la pop culture.

Batman, Spider Man, Wolverine, Captain America… Les plus grands y sont passés

Grâce à ses tenues de ring colorées et flamboyantes, Rey Mysterio peut facilement se grimer en célèbres protagonistes, venant de l’univers DC, avec des clins d’œil à Flash (WrestleMania 20 en 2004), Batman (SummerSlam 2012), et au Joker (WrestleMania 25 en 2009), mais surtout de Marvel, s'habillant en personnages clés tels que Daredevil (WrestleMania 19 en 2003), le Surfeur d'Argent (SummerSlam 2007), Captain America (WrestleMania 27 en 2011), Spider-Man (un show de la WWE au Madison Square Garden en 2013), Wolverine (All In 2018) ou encore Mysterio (WrestleMania 35 en 2019). Mais Rey Mysterio se voit contraint de retirer ces masques spéciaux.

La WWE avertie par Marvel

Car cet hommage pour les super-héros ne plaît pas vraiment à Marvel comme l’a révélé le principal intéressé sur la chaîne YouTube Unlikely with Adrian Hernandez. « La WWE a dû me freiner un moment parce que j’exagérais trop. Je me disais que c’était mon logo. Je n'utilise que leurs couleurs, pour Captain America, peut-être une étoile, les gants, mais je ne change rien à cette tenue, confie la légende du catch. Ça a toujours été une source d'inspiration. Quand j'ai fait le premier, j'étais à l'AAA, et j'ai fait une tenue de Superman. À l'époque, je portais des collants, un short par-dessus, avec le logo de Superman, avec dessus un point d'interrogation et les couleurs. J'ai même porté une petite cape rouge ! Donc les gens comprenaient ce que j'essayais de faire. Puis est venu Batman, puis Spider-Man... J'ai juste continué à le faire à la WWE jusqu'à ce qu'ils me disent : 'Hé, peut-être que tu devrais ralentir un peu parce qu'on reçoit des lettres de mise en demeure.' ».

De quoi justifier l’absence de signes reconnaissables sur la tenue spéciale portée par Rey Mysterio pour WrestleMania 39 il y a près de deux ans, tout en reprenant les codes des super-héros en s’associant notamment pour la conception avec l’un de ses amis… travaillant pour Marvel. « Ce masque a fait l'objet de projets il y a six ans. Celui qui a fait ce masque est créateur à Hollywood, pour l'univers Marvel. C'est dire à quel point les choses sont allées loin. WrestleMania à Hollywood, c'était le moment idéal, déclarait-il à l’époque en conférence de presse. Cette année, nous n'avons pas opté pour les super-héros, mais pour le style hollywoodien. Je suis très heureux du résultat. De plus, le masque a été fabriqué par un de mes bons amis, Darnell, qui travaille pour Marvel Universe, et (Masahiro) Hayashi, mon créateur depuis 1996, qui a confectionné les collants, la veste et tout le reste. »