EXCLU - WWE : Rey Mysterio bientôt sans son masque sur le ring ?

Il y a désormais plus d’un Mysterio à la WWE. Dans l’ombre de son père Rey au début de sa carrière, Dominik Mysterio s’est émancipé et apparaît aujourd’hui comme l’un des catcheurs les plus détestés au sein de l’organisation, une prouesse dans cette discipline. Au micro du 10 Sport, ‘Dirty Dom’ a lancé un très gros défi à son père.

Si Rey Mysterio est considéré comme l’un des catcheurs les plus populaires de l’histoire, son fils Dominik joue en revanche le rôle inverse sur les écrans de la WWE. Après des débuts en équipe avec son père, celui qui se fait aujourd’hui appeler ‘Dirty Dom’ doit désormais faire avec les huées du public après son entrée dans le groupe du ‘Judgment Day’ et sa rivalité avec son paternel, aboutissant à une rencontre entre les deux hommes à WrestleMania 39.

« S’il est prêt à mettre son masque en jeu... »

Leurs chemins se sont depuis recroisés sur le ring, sans pour autant mener à un match aussi important qu’au SoFi Stadium de Los Angeles l’an dernier. Dominik Mysterio est néanmoins prêt à relancer la rivalité, à une condition. « J’aimerais bien, s’il est prêt à mettre son masque en jeu, nous annonce-t-il en exclusivité. C'est la seule façon. »

🚨EXCL : Dirty Dom prêt à affronter Rey Mysterio dans un Hair vs Mask Match❓



J’ai enfin pu lui poser la question sur une stipulation que je veux absolument voir 🤞🏼#ABWWE @reymysterio @DomMysterio35 pic.twitter.com/kwwJTgeh3e — Bernard Colas (@BernardCls) October 9, 2024

« J'adorerais le mettre à terre »

Relancé sur la possibilité de mettre ses cheveux en jeu comme il peut être coutume de le faire dans le catch, à l’occasion d’un Hair vs Mask Match (cheveux contre masque), scénario qui a pu faire fantasmer les fans sur les réseaux sociaux, le fils de Rey Mysterio se montre moins emballé. « Je ne sais pas ce que je pense de cette idée», répond-il prudemment, aux côtés de sa coéquipière et championne Liv Morgan, pour sa part confiante : « Je pense que tu peux l’avoir ! »

« Bien sûr que je peux, je l'ai déjà battu deux fois. Alors, oui pourquoi pas », a enchaîné Dominik Mysterio, sans scrupule à l’idée d’envoyer son père à la retraite : « J'adorerais le mettre à terre. »