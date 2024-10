UFC : «Catastrophique», Benoît Saint-Denis se fait dézinguer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quelques mois après sa défaite face à Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis n’aura pas réussi à se relancer. Défait par le Brésilien Renato Moicano samedi dernier, le Français enchaîne donc un deuxième échec de suite. Ancien coach emblématique de l’ancien membre des forces spéciales, Daniel Woirin a tenu des mots très forts à l’encontre de l’entourage du combattant.

Une lourde défaite pour Benoît Saint-Denis. Quelques mois après son revers subi face à Dustin Poirier, le combattant de 28 ans était de retour dans la cage à l’occasion du main-event de l’UFC Fight Night organisé samedi dernier à l’Accor Arena de Paris Bercy, le Français n’a pas réussi à se relancer face au Brésilien Renato Moicano. Rapidement amené au sol par son adversaire lors de la première manche, «God of War» aura été rué de coups au visage l’empêchant de poursuivre à l’issue du 2ème round.

« Il n’était pas agressif, ce n’était pas Benoît »

Une défaite sur décision médicale pour l’ancien membre des forces spéciales, dont le visage et les yeux étaient tuméfiés à l’issue du combat, mais également quelques jours plus tard. Entraîneur de « BSD » jusqu’au mois de mai dernier, Daniel Woirin s’est exprimé sur la déroute de son ancien protégé, et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’entourage de Benoît Saint-Denis. « Je le voyais favori, mais c’était un combat à sens unique. J’ai senti que Benoît manquait de puissance, je l’ai trouvé maigre. Il est rentré trop mou dans le combat, il n’était pas agressif, ce n’était pas Benoît », a déploré ce dernier auprès de la chaîne YouTube GONG.

« Son entourage est catastrophique »

« La réalité, c’est que son entourage est catastrophique. Il a un mauvais entourage et ça se voit », poursuit Daniel Woirin, qui est également revenu sur les raisons de la fin de sa collaboration avec le combattant de 28 ans plus tard dans la vidéo. Une rupture que le coach de 55 ans attendait après le départ de Benoît Saint-Denis vers Bayonne il y a quelques mois de cela...