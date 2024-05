EXCLU - WWE Backlash : Rey Mysterio démasqué, le clash surprise (vidéo)

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à l’hôtel lyonnais où séjournent les stars de la WWE en marge de "Backlash" ce week-end, le 10 Sport a assisté vendredi à une improbable scène entre Austin Theory et Rey Mysterio, se prêtant à une petite guerre des mots devant une poignée de fans, le luchador se présentant sans son masque. Une rareté.

Pour la première fois de son histoire, la WWE s’arrête en France ce week-end pour proposer l’un de ses Premium Live Event (le nom pour ses pay-per-view). La LDLC Arena de Lyon - Décines sera le théâtre de deux soirées de catch ce vendredi 3, pour le show hebdomadaire de la compagnie ‘Smackdown’, et samedi 4 mai pour ‘Backlash’. Une preuve supplémentaire de l’engouement croissant de la discipline dans notre pays. Pour l’occasion, le10sport.com a pu s’entretenir avec plusieurs stars de la WWE ce vendredi matin et a assisté à une scène improbable en marge de ces interviews.

L’altercation surprise entre Austin Theory et Rey Mysterio, sans son masque !

Au sein de l’hôtel où séjournent les talents de l’organisation reine du catch, Rey Mysterio a croisé la route d’Austin Theory au moment de prendre l’ascenseur. Rien d’anormal à première vue alors que les différents catcheurs se côtoient sans encombre lorsque les caméras sont éteintes. Mais cette fois-ci, les deux catcheurs se sont livrés à une bataille verbale captée par le10sport.com , sous les yeux de quelques fans qui ont choisi le même hôtel pour passer le week-end.

🤬 La rencontre improvisée à l’hôtel entre Rey Mysterio et Austin Theory, veille de #WWEBacklash Vive le kayfabe ! 🇫🇷 pic.twitter.com/WVWHLi1xLb — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

Retrouvailles à venir sur le ring de la WWE ?

Une brève altercation improvisée entre Austin Theory, champion par équipe avec Greyson Weller, et Rey Mysterio, se prêtant à l’exercice sans son masque, fait rare pour être souligné. Ce dernier a répondu à la provocation du jeune catcheur en lui conseillant de profiter de son règne de champion, faisant allusion à une future rencontre entre l’équipe Theory/Weller et la LWO, groupe composé notamment de Rey Mysterio et Dragon Lee. Il faudra pour cela que les champions en titre conservent leurs ceintures ce vendredi soir à Smackdown face aux Street Profits, aka Angelo Dawkins et Montez Ford.

On dit que @_Theory1 peut être irritable, il suffit juste de démarrer l’interview en lui demandant comment il va 🤷🏻‍♂️#WWEBacklash pic.twitter.com/GIbH2njhrJ — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Vous pensez que je suis venu jusqu’ici pour perdre mon titre ? »