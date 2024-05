WWE - John Cena : Ce qui se cache derrière cette annonce stupéfiante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Véritable star du catch et de la WWE depuis une vingtaine d’années, John Cena a participé à sa façon à l’un des moments forts vécus par la population américaine ces dernières années, avec la révélation de la mort d’Oussama Ben Laden le 1er mai 2011. À l’issue d’un show de l’organisation reine de la discipline, le multiple champion du monde avait pris le micro pour faire une annonce solennelle qui fait encore parler.

Il y a 13 ans, les fans de la WWE ayant payé leur billet pour "Extreme Rules" assistaient à une scène improbable à l’issue du pay-per-view et de la victoire du champion en titre. Micro en main, John Cena annonça en ce soir du 1er mai 2011 la mort d’Oussama Ben Laden, le commanditaire des attentats du 11 septembre 2001, touché d'une balle en pleine tête par des forces spéciales américaines au Pakistan. « Je marche ici tous les soirs avec « Hustle, loyalty and respect » (son accroche, NDLR) sur ma manche. C'est un credo que j'ai adopté auprès des hommes et des femmes qui défendent la liberté de ce pays. Le président vient d'annoncer que nous avons capturé et compromis - de manière définitive - Oussama Ben Laden », avait-il lancé devant une foule en délire, scandant un chant patriotique à la gloire des États-Unis. « C'est quelque chose ce soir, et je suis sacrément fier d'être américain », conclut celui qui fut champion de la WWE et le visage phare de l’organisation reine du catch.

13 years ago today, John Cena announced the death of Osama Bin Laden. pic.twitter.com/a5I0xf4yyd — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 1, 2024

« C'est arrivé comme ça »

S’il n’a jamais fait partie de l’armée américaine, John Cena affiche en revanche un soutien sans faille depuis le début de sa carrière pour ceux qui ont fait le choix de servir son pays, allant reprendre jusqu’à certains codes de l’armée, avec notamment un salut à chacune de ses entrées, ou encore des plaques d’identité autour du cou et une tenue de camouflage portée il y a quelques années. John Cena, qui a également combattu en Irak avec d'autres stars de la WWE à la fin des années 2000 pour soutenir à leur manière les soldats, s’est ainsi façonné une image de patriote reposant sur réelle fierté, justifiant en partie cette prise de parole du 1er mai 2011, naturelle selon lui.



« C'était donc une grande nouvelle et c'est arrivé comme ça , avait-il expliqué en 2022 dans le podcast PardonMyTake. On me donnait les informations en direct, et nous étions à un PPV dans la région de Washington. Nous parlions de quelque chose qui a ébranlé les États-Unis au plus profond d'eux-mêmes avec les événements du 11 septembre. J'ai pensé que c'était quelque chose que les gens devaient savoir. Je me suis dit : "D'accord, je connais cette information maintenant, je suis devant ce public. Ils devraient le savoir". J'ai simplement essayé de trouver un moyen de faire passer le message. Le rendre aussi digeste que possible et c'est ce qui m'est venu à l’esprit . »



« La seule chose que j'ai ressentie à ce moment-là, c'est le besoin de le dire à tout le monde »