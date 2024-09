L’OM les accueille, ils veulent vite quitter Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le début de la saison, le Stade Vélodrome accueille les matches de l’Olympique de Marseille mais également ceux du FC Martigues en Ligue 2, la formation sudiste contrainte de quitter provisoirement son stade Francis-Turcan, qui n’est pas homologué. Une situation loin d’enchanter le président et son entraîneur.

Samedi, le stade Vélodrome a été le théâtre d’une victoire de l’OM contre l’OGC Nice (2-0), scénario parfait pour fêter les 125 ans du club. Un nouveau match est prévu ce vendredi dans l’antre marseillaise, mais il ne concerne pas cette fois-ci la bande à Roberto De Zerbi, puisque c’est le FC Martigues qui recevra Grenoble en Ligue 2 (20h). Depuis le début de saison, le promu organise ses matches domiciles au Vélodrome, le stade Francis-Turcan n’étant pas homologué. Des travaux sont en cours, et au sein du club, on espère vite les voir terminés.

« Moins longtemps on ira au Vélodrome, mieux ce sera pour tout le monde »

Car l’enceinte marseillaise ne réussit pas à Martigues jusqu’à présent, qui s’est incliné face à Lorient (0-1) puis Bastia (0-1) dans un Vélodrome quasi vide. La délocalisation ne prend pas et a surtout un coût : 100.000€ par match selon La Provence. De quoi inciter le club à vite vouloir regagner son stade. « Moins longtemps on ira au Vélodrome, mieux ce sera pour tout le monde. Pour nous, pour l’OM, et évidemment pour les supporters et tous les gens autour du club », explique le président du FCM Pierre Wantiez, « convaincu qu’entre Lorient et Bastia, on ne serait pas à 0 point si on avait joué à Turcun. » Selon lui, jouer au Vélodrome est « plutôt un atout sportif pour nos adversaires et ça nous ruine financièrement. »

« Les joueurs hésitent à prendre certains risques »

Rapporté par La Provence, Thierry Laurey a quant à lui indiqué que ses joueurs étaient « un peu inhibés dans un stade pareil » et qu’ils « hésitent à prendre certains risques, certaines options ». Les travaux au stade Francis-Turcan devraient se terminer début 2025, mais « ça peut être janvier, février... », souffle le boss du FC Martigues.