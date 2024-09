Mbappé suivi par un autre grand nom à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En quête d'un renouveau pour tenter de revenir vers les sommets de Ligue 1 de façon pérenne, le FC Nantes est en passe de conclure un dossier important concernant sa vente. En effet, les Canaris pourraient être rachetés prochainement par le joueur anglais Trent Alexander-Arnold grâce au fonds d'investissement géré par son père. Si l'affaire est lancée, elle est encore loin de trouver une conclusion.

Capitaine de Liverpool, club qu'il a toujours connu, Trent Alexander-Arnold pourrait devenir le prochain propriétaire du FC Nantes, à seulement 25 ans. C'est un fait assez rare pour un joueur en activité et cela fait suite au rachat du Stade Malherbe de Caen cet été de Kylian Mbappé. L'attaquant français a racheté officiellement 80% des parts sociales du club de Ligue 1 le 9 septembre dernier.

Mbappé imité

Depuis le début de sa carrière, il n'est pas rare de voir Kylian Mbappé pris en exemple. Mais cette fois-ci, c'est un joueur de la même génération que lui qui a pris le même chemin. D'après des informations révélées par L'Equipe ce vendredi, Trent Alexander-Arnold veut devenir propriétaire du FC Nantes. Son père Michael gère ses intérêts à lui et à son frère grâce à un fonds d'investissement basé à Londres. La famille Alexander-Arnold a d'ailleurs déjà investi dans Alpine Racing, l'écurie de Formule 1.

Kita bientôt parti ?

Illustre président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita est aussi le propriétaire du club à l'heure actuelle. Mais depuis quelques années, il n'a plus le vent en poupe auprès des supporters notamment et il n'arrive plus à maintenir durablement les Canaris vers les sommets. La saison dernière, le club a fini à la 14ème place de Ligue 1, assez proche de la zone de relégation. L'Equipe précise que des échanges ont eu lieu cet été et très récemment avec les Anglais.