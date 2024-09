WWE - AEW : Négociations entamées, un gros transfert est possible

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques semaines, la WWE a vu Ricochet rejoindre la concurrence au terme de son contrat, direction l’AEW. Un point de chute également évoqué pour Kevin Owens, qui voit lui aussi son bail arriver à expiration avec l’organisation reine du catch. La menace est sérieuse alors que le Canadien n’écarte aucune piste pour son avenir comme il nous le révélait en exclusivité il y a quelques mois.

Depuis la création de l’AEW en 2019, la WWE n’a plus le monopole du catch aux États-Unis. Une situation qui profite aux talents, disposant d’une plus grosse marge de manœuvre pour négocier leur contrat et les émoluments allant avec. Ricochet est le dernier en date à avoir changé de maison, décidant de rallier la All Elite Wrestling au terme de son engagement avec la WWE, succédant à Chris Jericho, Bryan Danielson, Jon Moxley, Mercedes Moné ou encore Adam ‘Edge’ Copeland. Kevin Owens sera-t-il le prochain sur la liste ?

Libre dans quelques mois, Kevin Owens discute avec la WWE

Cela risque de devenir un sujet de discussion dans les prochaines semaines puisque la star de la WWE n’a toujours pas renouvelé son bail expirant à la fin du mois de janvier 2025. Interrogé en exclusivité par le10sport.com en avril, le Québécois n’avait d’ailleurs fermé aucune porte pour son avenir : « Les contrats se terminent éventuellement, les choses changent, je ne sais pas… Il me reste neuf mois sur mon contrat en ce moment, qui sait ce qui peut se produire, mais je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite bientôt ». Selon le site spécialisé américain Fightful, la WWE s’est approchée de son talent pour discuter d’une prolongation encore incertaine, un dossier surveillé de près par la concurrence.

L'AEW veille

Des sources au sein de l'AEW ont confirmé à Fightful un intérêt de longue date pour Kevin Owens, loin d’être étonnant quand on sait que les membres fondateurs de la compagnie, Matt et Nick Jackson, alias The Young Bucks, sont des amis de longue date du Canadien qui n’a plus remporté de titre en solo depuis 2017. L’environnement familier est un argument qui pourrait peser lourd dans la réflexion de Kevin Owens, qui n’a en revanche plus les yeux rivés sur son palmarès du haut de ses 40 ans, un âge qui le place désormais parmi les vétérans du secteur. « Ça fait longtemps que je ne pense plus à quel titre remporter, ou des choses comme ça, nous expliquait-il en exclusivité avant WrestleMania XL. J’ai fait le main event de WrestleMania (deux fois, contre les Usos avec son ami Sami Zayn à ses côtés l’an dernier et face à ‘Stone Cold’ Steve Austin il y a deux ans, NDLR), j’ai gagné beaucoup de titres… Ce que je veux en ce moment, c’est créer le plus de moments mémorables pour les fans qui regardent, pour que les gens aient de bons souvenirs de moi lorsque ma carrière sera terminée. C’est la mentalité que j’ai pour les prochaines années qui me restent à la WWE. Que ce soit un an, ou quatre, cinq ans, je ne sais pas ». Il faudra bien trancher à un moment.