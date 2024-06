MMA - UFC : Jon Jones vole à la rescousse de Ciryl Gane

Florian Barré

Depuis plus d’un an, Ciryl Gane a perdu de sa superbe dans la tête des fans de MMA. Alors que l’espoir d’une ceinture résidait en lui, le Français a subi une très lourde défaite contre Jon Jones en mars 2023 et se montre très discret depuis. Ayant refusé un combat contre Tom Aspinall en juillet prochain pour privilégier son rôle dans un film, le « Bon Gamin » continue de s’attirer les foudres de la toile. Ainsi, l’actuel champion heavyweight s’est tout récemment mué en sauveur.

Ciryl Gane a-t-il encore le niveau pour prétendre à la ceinture des poids lourds UFC ? Ciryl Gane est-il encore motivé ? Ciryl Gane a-t-il peur de Tom Aspinall ? Tant de questions que se posent les observateurs depuis de nombreuses semaines mais qui restent sans réponse pour l’heure. En revanche, il y en a un qui ne croit pas en tout ça. Jon Jones, qui a décroché la ceinture heavyweight en soumettant le combattant tricolore au 1er round durant le main event de l’UFC 285, a récemment fait l’éloge de Gane et estime qu’il a encore de l’énergie à revendre au plus haut niveau dans la cage.

Jones défend Gane

« Quelqu’un a-t-il vu récemment les vidéos d’entraînement de Gane ? Le gars est absolument énorme, il semble plus rapide que jamais, son kickboxing est incroyablement créatif et puissant. C’est tellement drôle à quelle vitesse tout le monde le dénigre après notre combat. Avant notre combat, tout le monde disait qu’il était l’avenir du MMA poids lourd. Après le combat, tout le monde l’a qualifié de surcoté. J’ai montré ce don pour le combat maintes et maintes fois, votre gars ne peut pas gagner » a déclaré Jones sur son compte X.

Rendez-vous fin 2024 pour Jones