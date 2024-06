MMA : Comme deux autres champions UFC, Makhachev veut affronter McGregor !

Florian Barré

Le 29 juin, Conor McGregor fera son grand retour dans l’octogone. Absent depuis juillet 2021, lorsqu’il s’était cassé le tibia contre Dustin Poirier, l’Irlandais reviendra face à Michael Chandler. Et alors même que le combat n’a pas encore eu lieu, « The Notorious » reçoit plusieurs demandes de la part de combattants réputés à l’UFC. Après Leon Edwards et Ilia Topuria, c’est au tour d’Islam Makhachev d’évoquer un potentiel duel avec McGregor.

Bien qu’il eût été absent durant une vaste période, Conor McGregor n’a pas perdu de son aura. Pour preuve, depuis l’annonce de son retour dans la cage, plusieurs combattants de l’UFC veulent le combattre. Si la forme de l’Irlandais pose question, l’argent que ce dernier peut générer par sa simple présence donne envie à certains, tel que Ilia Topuria : « J'espère défendre la ceinture avec Max Holloway, et ensuite je veux me battre avec Conor McGregor. S’il gagne son prochain combat (contre Michael Chandler), c'est le combat que je recherche. Ce sera le plus grand combat de l'histoire du MMA. Le plus gros vendeur, le plus gros pay-per-view, le plus gros tout. » avait d’abord affirmé le Géorgien, champion des poids plumes, avant d’être suivi par Leon Edwards.

MMA - UFC : Avant le combat le plus important de sa carrière, Imavov prévient Cannonier https://t.co/PNpYDMQXMe pic.twitter.com/RfYAe0l1Rj — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Le Jamaïcain veut McGregor mais à une condition…

En effet, le détenteur de la ceinture welter a lui aussi témoigné de son souhait d’affronter le Notorious s’il bat Belal Muhammad en juillet, mais plus pour le côté sportif : « Après qu’il ait battu Chandler, s’il bat Chandler en juin, battons-nous pour le titre des poids welters en novembre au Madison Square Garden (New-York). J’aimerais le voir se battre pendant un petit moment, alors j’espère que cela arrivera. Je veux voir, est-ce le même Conor ? Est-ce ce type ? Si ce n’est pas le cas, alors ça ne sert à rien d’avoir une conversation avec lui. »

Makhachev préfère affronter McGregor que Tsarukyan