Transfert à 70M€, le PSG va se faire recaler ?

Cet été, le PSG aurait eu des vues sur l’international espagnol évoluant à l’Athletic Bilbao, Nico Williams. Auteur d’un superbe tournoi avec l’équipe d’Espagne, Nico Williams avait finalement choisi de rester dans son club formateur. Mais le FC Barcelone a toujours une longueur d’avance sur le PSG et pourrait bien recruter pour de bon Nico Williams l’été prochain.

Juste avant la rencontre face à l’AS Monaco en Ligue des Champions (1-2), Jordi Cruyff, fils de Johan et ancien membre de la direction du football du FC Barcelone entre 2021 et 2023 faisait cette révélation : « Ce sont les moments où j'ai un mauvais souvenir, c'était avant et aujourd'hui c'est aujourd'hui. On l'observait, c'était un joueur intéressant dont le contrat arrivait à son terme. Il est spécial, il est jeune et il convient à presque toutes les grandes équipes d'Europe, qui aimeraient l'avoir. » Le message est sans doute arrivé aux oreilles du FC Barcelone et du PSG...

PSG : Luis Enrique a fait son choix pour le pote de Mbappé https://t.co/6HbaJeIxoG pic.twitter.com/rgqTrfZ7V7 — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Nico Williams veut jouer au Barça

Cet été, Nico Williams était dragué par le FC Barcelone. Mais l’attaquant espagnol ne sait pas trop comment quitter au mieux son club de l’Athletic Bilbao, qui lui a fait connaître le haut niveau. Pourtant, le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne souhaiterait jouer pour le FC Barcelone, d’après SPORT. Une nouvelle qui ne risque pas de plaire au PSG…

Le FC Barcelone va retenter sa chance

Comme évoqué précédemment, le FC Barcelone n’en est pas à son premier coup d’essai concernant Nico Williams. Ainsi, le club catalan n’a pas l’intention de ne pas tenter le coup et l’été prochain, une nouvelle offre devrait arriver sur la table des dirigeants basques. Pour rappel, la valeur de Nico Williams est estimée à 70M€ mais sa clause libératoire n’est que de 58M€. Une belle affaire, donc, mais qui ne sera vraisemblablement pas pour le PSG qui semble loin derrière le club catalan.