Grosse injustice au PSG ? Luis Enrique monte au créneau !

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé à domicile face à Gérone (1-0) à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions sous son nouveau format. Dominateur, les Parisiens se sont toutefois fait peur, et la prestation parisienne a parfois été remise en cause dans les médias. Ce qui n’a pas vraiment plu à Luis Enrique. Explication.

Après quatre victoires en championnat, le PSG était attendu au tournant en Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a hérité d’un calendrier européen très chargé (Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Manchester City entre autres), la réception de Gérone ce mercredi soir sonnait comme une belle opportunité d’empocher trois points importants avant le déplacement à l’Emirates Stadium le 1er octobre prochain.

« Le Paris-Saint-Germain a été meilleur »

Et si le PSG l’a finalement emporté en toute fin de rencontre grâce à un but plutôt heureux de Nuno Mendes, la prestation parisienne a fait grincer des dents. En France, la performance du PSG n’a pas du tout été saluée au contraire. Pourtant, même Michel, entraîneur de Gérone, félicitait la copie rendue par la formation de Luis Enrique après la rencontre : « Je pense que le Paris-Saint-Germain a été meilleur, surtout en deuxième mi-temps. Luis Enrique nous a félicité pour notre travail, ça a été très difficile pour eux. Je l'ai félicité pour sa trajectoire et je lui souhaite le meilleur parce qu'il est l'un des entraîneurs que nous pouvons prendre comme référence ».

« Cette mentalité de ne jamais se rendre doit être une caractéristique de notre équipe »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur le traitement médiatique du PSG, notamment après cette prestation de Ligue des Champions : « Il y a beaucoup de scénarios. Ce qui est positif, c'est quand une équipe est mieux que l'adversaire dans un match. En général, ça veut dire que l'équipe mérite. Et l'entraîneur de Gérone a dit que le PSG avait été meilleur. Il faut surtout savoir tout donner jusqu'à la fin pour gagner. Je considère que cette victoire est positive. Cette mentalité de ne jamais se rendre doit être une caractéristique de notre équipe », a lâché le coach du PSG.