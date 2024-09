Mercato : Le PSG veut lâcher 200M€, voilà pourquoi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme l’avait révélé l’agence de presse EFE cet été, le PSG s’est intéressé au prodige Lamine Yamal. La star du FC Barcelone brille à seulement 17 ans, alors que la presse espagnole annonçait que Paris était disposé à proposer 200M€ pour le génie issue de la Masia. Ancien dirigeant blaugrana, Jordi Cruyff s’est d’ailleurs lâché sur le talent générationnel de l’ailier droit.

Depuis son passage sous pavillon qatari en 2011, le PSG a été un habitué des gros coups réalisés sur le mercato. En 2017, à la surprise générale, le club parisien a réalisé le transfert du siècle en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone, le tout en déclenchant la clause libératoire du Brésilien, évaluée à 222M€. Cet été, le PSG s’est également intéressé à un prodige du club Blaugrana, et était prêt à réaliser un transfert historique.

Le PSG voulait Lamine Yamal

En effet, l’agence de presse EFE puis d’autres médias espagnols ont rapidement révélé que le PSG était disposé à lâcher 200M€ pour le recrutement de Lamine Yamal. Talent générationnel, le prodige né en 2007 affole les supporters, et a finalement décidé de rester au FC Barcelone, lui qui marche sur les pas d’un certain Lionel Messi. Ancien conseiller technique du Barça, et fils de Johann Cruyff, Jordi Cruyff s’est livré sur Lamine Yamal.

« En termes de talent et pour son âge, il est le meilleur »

« C’est une star, mais nous avons toujours un peu peur. Il est très jeune, il faut lui laisser du temps, il faut accepter ses jeux, qu’il ait parfois de meilleurs et de moins bons moments, qu’il prenne parfois une mauvaise décision, mais presque jamais, c’est très étrange pour son âge. Mais je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il n’est pas bon pour quiconque d’essayer de l’étiqueter comme le meilleur à l’heure actuelle. Nous savons tous qu’en termes de talent et pour son âge, il est le meilleur, mais il est préférable de rester calme, de garder les pieds sur terre, de faire preuve d’humilité et de continuer à travailler, car c’est un joueur doté d’un talent extraordinaire », a lâché ce dernier sur le plateau de Movistar +.