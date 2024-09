Mercato : Il signe à l’ASSE et déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En fin de contrat l’été dernier, Aïmen Moueffek a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec l’ASSE. Le milieu de terrain marocain de 23 ans est désormais engagé jusqu’en juin 2028 dans le Forez. Présent en conférence de presse, ce dernier a d’ailleurs lâché une confidence concernant sa prolongation de contrat.

Le mercato estival de l’ASSE aura été agité. Si plusieurs recrues ont débarqué à Saint-Étienne, les Verts ont également dû gérer plusieurs contrats. Formé à Sainté, Aïmen Moueffek voyait son bail expirer en juin dernier, et a prolongé jusqu’en juin 2028.

« Ce qui a beaucoup joué, ça a été le coach »

Présent en conférence de presse ce jeudi, le Marocain en a dit plus sur les raisons de ce choix crucial : « Pourquoi avoir prolongé ? Il y avait pas mal de raisons. Déjà, le fait que je me sente bien ici. Ensuite, ce qui a beaucoup joué, ça a été le coach. Je ne vous cache pas que l’année dernière, les six derniers mois, je me sentais vraiment bien avec le coach », a lâché ce dernier dans des propos rapportés par Peuple Vert.

« J’avais encore une étape à franchir à Saint-Étienne »

« Et je pense que c’est la raison qui m’a poussé le plus à rester ici. Et puis, quand tu te sens bien, quand t’as un coach avec qui tu te sens bien, tu n’as pas forcément envie d’aller chercher ailleurs. Je pense que je n’avais pas fini. J’avais encore une étape à franchir à Saint-Étienne, surtout après la montée », conclut Aïmen Moueffek.