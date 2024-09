Vente ASSE : Platini répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, l'ASSE est passée sous pavillon canadien. Le groupe stéphanois a été racheté par le groupe Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum et porté par Ivan Gazidis. Légende des Verts et ancien président de l'UEFA, Michel Platini a donné son avis sur le nouveau boss du club.

L’ASSE est entrée dans une nouvelle ère. Le club stéphanois a tourné la page Roland Romeyer-Bernard Caïazzo. Au cours de l’intersaison, un accord a fini par être trouvé avec le groupe Kilmer Sports Ventures. A sa tête, le milliardaire Larry Tanenbaum, qui a décidé de déléguer des tâches à Ivan Gazidis.

Platini réagit à la vente de l'ASSE

Passé par le Milan AC et Arsenal, le nouveau boss de l’ASSE a traversé son premier mercato estival. Gazidis a procédé à un recrutement jeune avec l’objectif de se maintenir en Ligue 1. Michel Platini a eu l’occasion de côtoyer le dirigeant sud-africain durant ses années UEFA. Invité de Rothen S’enflamme, l’ancien international français s’est prononcé sur la situation de l’ASSE.

« Ils ont envie de s’investir »

« Je connais Gazidis parce qu’il était à Arsenal et au Milan AC. On m’a dit que c'était des gens sympathiques, qui ont envie de s’investir. Donc on verra » a déclaré Michel Platini sur RMC.