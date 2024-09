Mercato : L'ASSE à fond sur un ancien joueur de l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur passé par l'OM, Bouna Sarr serait proche d'un retour en Ligue 1. En effet, l'international sénégalais, qui cherche un club puisque le Bayern Munich n'a pas prolongé son contrat, a deux pistes principales qui se dégagent pour lui. La première l'amènerait à la Real Sociedad et la deuxième concerne l'ASSE. Les Verts auraient déjà fait une offre pour le joueur de 32 ans.

Le mercato continue d'agiter les foules et cette fois-ci, c'est l'ASSE qui pourrait en profiter. De retour en Ligue 1 cette saison après ses galères, le club stéphanois cherche à se renforcer pour rivaliser avec les meilleures équipes. Les Verts se penchent donc sur le dossier de Bouna Sarr, qui n'a plus joué depuis un an à cause d'une rupture des ligaments croisés avec le Bayern Munich.

L'ASSE en compétition ?

Comme le révèle le média sénégalais Sud Quotidien, Bouna Sarr serait dans le viseur de la Real Sociedad en plus de l'ASSE. L'arrière droit serait en contact avec les deux clubs qui proposent deux offres différentes. En effet le club espagnol lui proposerait une offre d'une saison avec des options de prolongation alors que les Verts penchent plutôt sur deux saisons. Les discussions devraient s'intensifier.

Un retour attendu

Obligé de passer par la case opération, Bouna Sarr a vu son contrat se terminer avec le Bayern Munich. Quatre ans après son départ de l'OM, il prépare son retour en compétition en attendant de trouver une porte de sortie. Le Lion de la Teranga de 32 ans pourrait finir par fouler les terrains de Ligue 1 à nouveau.