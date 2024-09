Cyclisme - Mondial : « Une seule personne au monde peut suivre Pogacar… »

Alexandre Higounet

Alors que les championnats du monde à Zurich se profilent à la fin du mois, Tadej Pogacar, qui s’est mis en tête d’aller décrocher son premier titre mondial, apparaît au-dessus du lot. Selon Tiejs Benoot, il n’existe en fait qu’un seul coureur dans le peloton capable de suivre le Slovène lorsqu’il attaque, voire de contrarier ses plans…

A la fin du mois de septembre, Tadej Pogacar prendra le départ des championnats du monde de Zurich avec l’objectif de décrocher son premier titre mondial, profitant en cela d’un parcours exigeant qui peut lui permettre de faire la différence.

Pogacar intouchable à Montréal

Vainqueur lors du Grand-Prix de Montréal, où il a littéralement écrasé la concurrence, Tadej Pogacar n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait d’ores et déjà la tête tournée en direction le championnat du monde, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était amusant de courir ici. L'équipe a fait un excellent travail. C’était exactement ce que nous souhaitions, alors bravo à eux. Je n'aurais pas pu faire cela sans l'équipe. Mes jambes étaient également très bonnes, donc c'est une belle journée. Je suis très content de cette victoire sur un parcours dur et chaud, je n'ai donc rien à redire aujourd'hui. Cette victoire donne un boost et un supplément de confiance pour les deux semaines à venir. J'ai vraiment hâte de disputer les Championnats du monde, je suis prêt pour Zurich ».

« Une seule personne au monde peut suivre Pogacar, et c’est Remco »

Personne ne dira le contraire tant Pogacar a survolé les débats lors du Grand-Prix Montréal, personne n’étant en mesure de le suivre dans l’avant-dernière longue ascension du parcours. A tel point que le Slovène apparaît quasiment intouchable pour les Mondiaux. Interrogé par le Het Laatste Nieuws, Tiejs Benoot, l’un des solides lieutenants d’Evenepoel au sein de la formation belge, n’a pas caché qu’il n’existait en fait qu’un seul coureur susceptible de contrarier véritablement les plans de Pogacar : « Pogacar ose déjà y aller à deux tours de la fin à Montréal. Cela montre qu’il a beaucoup de confiance et qu’il sort de sa période de repos avec de bonnes jambes. Matteo (Jorgenson, ndlr) a tenté de le suivre, mais il s'est fait exploser. Cela prouve suffisamment que Pogacar va bien. Je pense qu’il n’y a actuellement qu’une seule personne au monde qui peut suivre Pogacar, s’il a de bonnes jambes, et c’est Remco. J’espère que ce sera le cas dans deux semaines ».