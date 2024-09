Cyclisme - Alaphilippe : « Pogacar, je l’attends avec impatience »

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar s’annonce comme l’ultra favori des prochains championnats du monde, qui se disputeront à Zurich sur un parcours exigeant, Julian Alaphilippe, qui a prouvé ce week-end qu’il était en grande condition, se dit prêt à en découdre avec le champion slovène.

A l’occasion des deux classiques canadiennes, Julian Alaphilippe s’est rassuré sur sa grande forme. Lors du Grand-Prix de Québec, le Français s’est battu à l’avant jusque dans le final, où il fût l’avant-dernier à attaquer, réduisant l’écart sur Jorgenson alors seul devant et n’emmenant avec lui que trois coureurs capables de le suivre, dont Pogacar. A Montréal, aussi, il a été l’un des derniers à céder devant l’offensive de Pogacar pour terminer troisième à l’arrivée.

« On ne finit pas troisième à Montréal par hasard »

Après la course, le Français se montrait optimiste au micro de Het Laatste Nieuws : « Mon timing est bon. J’ai travaillé dur sur le Tour de Grande Bretagne et j’avais de bonnes sensations au Canada. A Montréal, on ne finit pas troisième par hasard, la course est trop difficile pour ça. Quand Pogacar est parti, il a immédiatement creusé un gros écart. Tout le monde était au maximum à ce moment-là. Nous avons commencé à rouler derrière lui avec plusieurs équipes, dont Visma, et j’ai pensé un moment que c’était possible, mais nous ne sous sommes pas rapprochés ».

« Je suis super motivé pour les Mondiaux »

En tout cas, le Français a retrouvé un gros moral en cette fin de saison, et arrivera très motivé aux Championnats du monde de Zurich : « Je suis super motivé pour les championnats du monde, j’espère que ce sera un beau championnat du monde pour l’équipe de France. J’attends ma sélection officielle mais c’est dans un coin de ma tête. Je suis très motivé, très motivé d’y aller pour donner le maximum pour l’équipe de France. Je suis vraiment content avec mes sensations en ce moment. C’est bon signe pour la fin de saison ». Et s’il sait très bien qu’il sera très difficile de dominer Tadej Pogacar, Alaphilippe n’est pas prêt à baisser les armes ni à se monter défaitiste, comme en témoigne sa déclaration au média flamand à l’évocation du fait que Tadej Pogacar était le grand favori du Championnat du monde : « Je l’attends avec impatience ».