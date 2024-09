Cyclisme : Alaphilippe en face d’un mur pour le Mondial

Alexandre Higounet

A l’occasion des deux grandes classiques canadiennes disputées le week-end dernier, Julian Alaphilippe, troisième du Grand-Prix de Montréal, a reçu la confirmation qu’il était en grande forme avant les championnats du monde. Mais un obstacle a priori insurmontable se dresse sur sa route vers un troisième titre mondial…

Julian Alaphilippe a confirmé à l’occasion du dernier week-end au Québec, où il a disputé les deux grandes classiques canadiennes, le Grand-Prix de Québec et le Grand-Prix de Montréal, qu’il tenait une grande condition physique en cette fin de saison. Omniprésent et à l’attaque au Grand-Prix de Québec, Alaphilippe n’a pu matérialiser sa force par un classement intéressant à l’arrivée, alors qu’il a terminé à la troisième place à Montréal, bataillant avec les tous meilleurs dans le final.

« Je suis vraiment content avec mes sensations »

A l’arrivée de la course, le double champion du monde ne cachait pas sa satisfaction, surtout en vue des championnats du monde de Zurich à la fin du mois, comme relayé par cyclismactu.net : « Je suis super motivé pour les championnats du monde, j’espère que ce sera un beau championnat du monde pour l’équipe de France. J’attends ma sélection officielle mais c’est dans un coin de ma tête. Je suis très motivé, très motivé d’y aller pour donner le maximum pour l’équipe de France. Je suis vraiment content avec mes sensations en ce moment. C’est bon signe pour la fin de saison ».

« Ce n’était pas possible de suivre Tadej »

Si son niveau de forme pourrait lui permettre de rêver d’un nouvel exploit lors du championnat du monde, et pourquoi pas d’un troisième titre, Julian Alaphilippe voit se dresser un mur en face de lui, en la personne de Tadej Pogacar, qui a survolé la course de Montréal dimanche, et qui a fixé lui aussi le Mondial comme son grand objectif de fin de saison. Et comme le Français l’a indiqué après la course, le leader du Team UAE est juste injouable à la pédale : « C'était une journée difficile, mais on le savait et en plus avec la chaleur... La journée s'est bien passé, on avait Gil Gelders à l'avant, nous on devait rester concentré dans le peloton. Dans le final, c'était à moi de jouer avec aussi Ilan van Wilder. C'était très compliqué de suivre le tempo des UAE dans l'avant-dernière ascension, j'ai donné mon maximum mais ce n'était pas possible de suivre Tadej. Puis je me suis reconcentré et je suis content de faire 3e, c'est la première fois ici ».