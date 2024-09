Mercato - PSG : Le fils d'une légende annonce un danger !

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG n’a pas été le club européen le plus actif sur le mercato. Malgré la perte de Kylian Mbappé, parti pour le Real Madrid, le club de la capitale n’a pas réussi à convaincre une star d’arriver. Le club parisien a pourtant tenté le coup Nico Williams mais la pépite espagnole a préféré rester à l’Athletic Bilbao. De toute façon, Jordi Cruyff a révélé que le FC Barcelone suivait Williams depuis plusieurs années.

Le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule concernant sa politique des transferts. Terminées les stars, le club parisien a choisi de mettre l’accent sur le collectif. Et cet été, quatre joueurs sont arrivés, même si le PSG aurait préféré en avoir au moins un de plus…

Nico Williams choisit Bilbao

Cet été, Nico Williams a crevé l’écran. Avec la sélection espagnole, il a été l’un des grands artisans de la victoire des siens lors de l’Euro 2024. Alors évidemment, de nombreux clubs sont venus aux nouvelles, comme le PSG, mais l’attaquant espagnol a préféré rester à l’Athletic Bilbao, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027.

«On l’observait»

Dans des propos tenus par Movistar, Jordi Cruyff, l’ancien conseiller technique du FC Barcelone entre 2021 et 2023 et fils de la légende Johann Cruyff révèle que le club catalan suit attentivement les performances de Nico Williams depuis longtemps : « Ce sont les moments où j'ai un mauvais souvenir, c'était avant et aujourd'hui c'est aujourd'hui. On l'observait, c'était un joueur intéressant dont le contrat arrivait à son terme. Il est spécial, il est jeune et il convient à presque toutes les grandes équipes d'Europe, qui aimeraient l'avoir. »