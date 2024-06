MMA - UFC : Après son forfait, Conor McGregor s’exprime pour la première fois

Florian Barré

Jeudi dernier, Dana White a officialisé le retrait de Conor McGregor pour l’UFC 303 en raison d’une blessure. Ainsi, le retour dans la cage du « Notorious » devra encore se faire attendre. Le journaliste Ariel Helwani a d’ailleurs émis la possibilité que l’Irlandais soit de nouveau en forme fin août début septembre. Le principal intéressé, lui, ne s’est pas encore projeté sur le sujet mais a expliqué ce qui l’a poussé à prendre une telle décision.

Le main event de l’UFC 303 opposera Alex Pereira et Jiri Prochazka. Dana White a annoncé la nouvelle après avoir confié que Conor McGregor ne combattra finalement pas pour l’évènement contre Michael Chandler. L’Irlandais a mis du temps mais s’est finalement expliqué sur les réseaux sociaux, lui qui a d’abord fait mine ne pas connaître la raison de l’annulation de la conférence de presse prévue à Dublin début juin. « Il est très difficile d'être exclu de mon combat retour prévu. J'ai contracté une blessure avant la conférence de presse qui a nécessité plus de temps pour guérir que ce dont je disposais. La décision de reporter le combat n'a pas été prise à la légère, mais a été prise en consultation avec mes médecins, l'UFC et mon équipe. » a-t-il publié sur Instagram.

« Pas de rancune »

Cette déclaration prouve bel et bien que la blessure à laquelle fait face Conor McGregor existe depuis déjà quelques semaines. « Mes fans et mon adversaire méritent que je donne le meilleur de moi-même pour ce combat et nous y arriverons ! Merci pour les messages de soutien, je suis de bonne humeur et confiant de revenir ! » a conclu l’Irlandais, déçu de ne pas pouvoir répondre aux attentes tout de suite. Par ailleurs, Michael Chandler a lui aussi réagi, témoignant de sa compréhension auprès du Notorious : « Je suis là. Tout comme en 2009, lorsque j'ai débuté. L'homme le plus fiable du MMA. On se verra quand on se verra. […] Pas de rancune. Guéri. Mon cœur est rempli. À bientôt. » a-t-il écrit.

